وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم
وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم
صرح وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، بأن التشاد استقبلت 1.6 مليون لاجئ سوداني، مؤكدا دعم بلاده لجميع المبادرات المتخذة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مجلس...
وأجاب وزير الخارجية، اليوم الأحد، عن سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دور تشاد في استضافة اللاجئين السودانيين، قائلا: "لدينا اهتمام مشترك مع الدولة المصرية وتقديم الدعم الأكبر للاجئين السودانيين في مصر وتشاد، وهناك 1.6 مليون لاجئ سوداني على أراضي تشاد".وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
صرح وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، بأن التشاد استقبلت 1.6 مليون لاجئ سوداني، مؤكدا دعم بلاده لجميع المبادرات المتخذة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن فيما يخص الأزمة السودانية.
وأجاب وزير الخارجية، اليوم الأحد، عن سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دور تشاد في استضافة اللاجئين السودانيين، قائلا: "لدينا اهتمام مشترك مع الدولة المصرية وتقديم الدعم الأكبر للاجئين السودانيين في مصر وتشاد، وهناك 1.6 مليون لاجئ سوداني على أراضي تشاد".
وأضاف أنه "فيما يخص الأزمة السودانية أننا في الوقت الحالي اتفقنا منذ فترة على دعم جميع المبادرات المتخذة على المستوى الاتحاد الأفريقي أو مستوى مجلس الأمن".
وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية
ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.