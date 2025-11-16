وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/وزير-خارجية-تشاد-استقبلنا-16-مليون-لاجئ-سوداني-ولدينا-اهتمام-مشترك-مع-مصر-لتقديم-دعم-لهم-1107167196.html
وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم
وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، بأن التشاد استقبلت 1.6 مليون لاجئ سوداني، مؤكدا دعم بلاده لجميع المبادرات المتخذة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مجلس... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T17:29+0000
2025-11-16T17:29+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101076425_0:107:541:411_1920x0_80_0_0_8892df0813f99fb542a0cec99aaf4e8f.jpg
وأجاب وزير الخارجية، اليوم الأحد، عن سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دور تشاد في استضافة اللاجئين السودانيين، قائلا: "لدينا اهتمام مشترك مع الدولة المصرية وتقديم الدعم الأكبر للاجئين السودانيين في مصر وتشاد، وهناك 1.6 مليون لاجئ سوداني على أراضي تشاد".وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20251116/مبعوث-ترامب-لأفريقيا-السودان-يواجه-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1107165597.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101076425_0:57:541:462_1920x0_80_0_0_bb120bfd5c6c89b4ab83729792fb6757.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر

وزير خارجية تشاد: استقبلنا 1.6 مليون لاجئ سوداني ولدينا اهتمام مشترك مع مصر لتقديم دعم لهم

17:29 GMT 16.11.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABالسودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم
السودان الأوضاع الصحية المتدهورة في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
صرح وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، بأن التشاد استقبلت 1.6 مليون لاجئ سوداني، مؤكدا دعم بلاده لجميع المبادرات المتخذة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن فيما يخص الأزمة السودانية.
وأجاب وزير الخارجية، اليوم الأحد، عن سؤال لـ"سبوتنيك"، حول دور تشاد في استضافة اللاجئين السودانيين، قائلا: "لدينا اهتمام مشترك مع الدولة المصرية وتقديم الدعم الأكبر للاجئين السودانيين في مصر وتشاد، وهناك 1.6 مليون لاجئ سوداني على أراضي تشاد".
وأضاف أنه "فيما يخص الأزمة السودانية أننا في الوقت الحالي اتفقنا منذ فترة على دعم جميع المبادرات المتخذة على المستوى الاتحاد الأفريقي أو مستوى مجلس الأمن".
وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
مبعوث ترامب لأفريقيا: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم
16:39 GMT
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала