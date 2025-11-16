https://sarabic.ae/20251116/مبعوث-ترامب-لأفريقيا-السودان-يواجه-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1107165597.html
مبعوث ترامب لأفريقيا: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم
مبعوث ترامب لأفريقيا: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم
سبوتنيك عربي
قال مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفريقيا، إنه يجب على أطراف النزاع في السودان الموافقة على بدء هدنة إنسانية تستمر لمدة 3 أشهر حتى يمكن... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T16:39+0000
2025-11-16T16:39+0000
2025-11-16T16:39+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_af7d213c126f8aa83505707096f31d66.png
وقال بولس، إن "الفظائع التي يشهدها السودان غير مقبولة ويجب أن تتوقف بسرعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد.وتابع: "واشنطن تحث أطراف الصراع إلى قبول هدنة وتنفيذها فورا".وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-المصري-لكبير-مستشاري-ترامب-ندعم-تنفيذ-بيان-الرباعية-بشأن-السودان-1107139595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099621550_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c05d13c5faefdefe0e5280c38a265d91.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
مبعوث ترامب لأفريقيا: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم
قال مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفريقيا، إنه يجب على أطراف النزاع في السودان الموافقة على بدء هدنة إنسانية تستمر لمدة 3 أشهر حتى يمكن إنهاء ما وصفه بـ "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في الوقت الحالي.
وقال بولس، إن "الفظائع التي يشهدها السودان
غير مقبولة ويجب أن تتوقف بسرعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد.
وتابع: "واشنطن تحث أطراف الصراع إلى قبول هدنة وتنفيذها فورا".
وأعلنت "قوات الدعم السريع
" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.
وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، التعبئة العامة، خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على قوات الدعم السريع".
وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية
ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.