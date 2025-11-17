عربي
https://sarabic.ae/20251117/إصابات-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-مدرسة-تؤوي-نازحين-شرق-غزة-1107216498.html
إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة
إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة
سبوتنيك عربي
أُصيب أكثر من عشرة مدنيين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي عدداً من اللاجئين... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T20:47+0000
2025-11-17T20:47+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934394_0:1:1284:723_1920x0_80_0_0_89953092440598eab9f562a3a4691c12.jpg
ووفقًا لمصادر طبية ومحلية متطابقة، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على مدخل إحدى المدارس في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع الإصابات بحسب المركز الفلسطيني للإعلام. وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الإثنين، في استهداف آخر نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال قطاع غزة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في المناطق الشرقية من القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام. واتهم مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، "المستعمرين بارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.كما حذر المجلس "الفلسطينيين في قطاع غزة من شركات مشبوهة تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمر بها الأهالي في القطاع، ما عرض العديد منهم لمخاطر حقيقية".وشدد مجلس الوزراء، على أن "الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم".
https://sarabic.ae/20251117/الحكومة-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-الفوري-لوقف-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-1107199504.html
https://sarabic.ae/20251114/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-فلسطيني-في-غزة-تجاوز-الخط-الأصفر-واعتقال-40-مطلوبا-بالضفة-1107109428.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
أُصيب أكثر من عشرة مدنيين فلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي عدداً من اللاجئين والنازحين في مدينة غزة.
ووفقًا لمصادر طبية ومحلية متطابقة، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على مدخل إحدى المدارس في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع الإصابات بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأضاف المركز بأن الهجوم استهدف مدرسة أسعد الصفطاوي الواقعة شرق المدينة.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإرهاب في الضفة الغربية
14:09 GMT
وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الإثنين، في استهداف آخر نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية شمال قطاع غزة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في المناطق الشرقية من القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

بدوره طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية"، محذرا من "خطورة ميليشيات المستعمرين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية".

واتهم مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، "المستعمرين بارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني في غزة تجاوز "الخط الأصفر" واعتقال 40 مطلوبا بالضفة
14 نوفمبر, 12:27 GMT
كما حذر المجلس "الفلسطينيين في قطاع غزة من شركات مشبوهة تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمر بها الأهالي في القطاع، ما عرض العديد منهم لمخاطر حقيقية".
وشدد مجلس الوزراء، على أن "الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم".
