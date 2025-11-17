https://sarabic.ae/20251117/الرئيس-المصري-يطالب-بعدم-التردد-في-إلغاء-الانتخابات-البرلمانية-كليا-أو-جزئيا-بعد-الأحداث-الأخيرة-1107187560.html
الرئيس المصري يطالب بعدم التردد في إلغاء الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا بعد الأحداث الأخيرة
الرئيس المصري يطالب بعدم التردد في إلغاء الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا بعد الأحداث الأخيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت فيها منافسة بين... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T10:56+0000
2025-11-17T10:56+0000
2025-11-17T10:56+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وطالب السيسي، عبر حسابه على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.كما طالب الرئيس المصري الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر، داعيا إياها بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية.وشهدت مصر، الاثنين الماضي، انطلاق انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي جرت على مدى يومين في 14 محافظة.وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأجريت انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى في دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".
https://sarabic.ae/20251111/عدسة-سبوتنيك-ترصد-سير-الانتخابات-البرلمانية-المصرية-في-يومها-الثاني-1106973434.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يطالب بعدم التردد في إلغاء الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا بعد الأحداث الأخيرة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت فيها منافسة بين مرشحين فرديين سيتم الفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها".
وطالب السيسي، عبر حسابه على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.
كما طالب الرئيس المصري الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر، داعيا إياها بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية.
وشهدت مصر، الاثنين الماضي، انطلاق انتخابات المرحلة الأولى
من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي جرت على مدى يومين في 14 محافظة.
وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأجريت انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.
فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى في دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".