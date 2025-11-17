https://sarabic.ae/20251117/الرئيس-المصري-يطالب-بعدم-التردد-في-إلغاء-الانتخابات-البرلمانية-كليا-أو-جزئيا-بعد-الأحداث-الأخيرة-1107187560.html

الرئيس المصري يطالب بعدم التردد في إلغاء الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا بعد الأحداث الأخيرة

الرئيس المصري يطالب بعدم التردد في إلغاء الانتخابات البرلمانية كليا أو جزئيا بعد الأحداث الأخيرة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت فيها منافسة بين... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T10:56+0000

2025-11-17T10:56+0000

2025-11-17T10:56+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

وطالب السيسي، عبر حسابه على فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.كما طالب الرئيس المصري الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر، داعيا إياها بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية.وشهدت مصر، الاثنين الماضي، انطلاق انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي جرت على مدى يومين في 14 محافظة.وتعقد الانتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس/ آب الماضي. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون مواطن، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأجريت انتخابات المرحلة الأولى على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها نحو 35 مليونا، للاختيار بين نحو 1283 مرشحاعلى نظام الفردي يتنافسون على 142 مقعدا.فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهو تحالف يضم 12 حزبا سياسيا، الانتخابات على نظام القائمة للحصول على 142 مقعدا آخر موزعة على "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 102 مرشح، وأخرى في دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 40 مرشحا".

https://sarabic.ae/20251111/عدسة-سبوتنيك-ترصد-سير-الانتخابات-البرلمانية-المصرية-في-يومها-الثاني-1106973434.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي