العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني

12:49 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
كشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، مشددة أن المحكمة لم تعد بمنأى عن التدخلات السياسية الخارجية التي تعيقها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات حول عمل المحكمة، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير/شباط 2025، أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين في المحكمة.

ومع ذلك، لم يخف هذا الاستنكار الرسمي صوت الانتقادات المتزايدة التي تتهم المحكمة الجنائية الدولية نفسها بازدواجية معايير فاضحة وتسييس واضح في عملها.

وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار مستوى السرعة نفسه والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
"ازدواجية المعايير" تحاصر الجنائية الدولية أمام اختبار الفاشر
3 نوفمبر, 13:04 GMT
إلى جانب ذلك، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الجنائية الدولية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ويرى محللون أن العقوبات الأمريكية، رغم مخالفة روح ميثاق روما، إلا أنها تكشف الوجه الحقيقي لمحكمة تستخدم أحيانا كأداة انتقائية ضد الدول الضعيفة بينما تمنح القوى الكبرى حصانة فعلية.

وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.
وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
