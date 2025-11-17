https://sarabic.ae/20251117/العقوبات-تطوق-الجنائية-الدولية-فشل-تطبيقي-وقانوني-1107192470.html
العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على المحكمة... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T12:49+0000
2025-11-17T12:49+0000
2025-11-17T12:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات حول عمل المحكمة، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير/شباط 2025، أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين في المحكمة.وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار مستوى السرعة نفسه والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.إلى جانب ذلك، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الجنائية الدولية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_dfb9872a0a3e3478e971217f34d6ea74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الجنائية الدولية, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, أخبار العالم الآن, الجنائية الدولية, المحكمة الجنائية الدولية
العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
كشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، مشددة أن المحكمة لم تعد بمنأى عن التدخلات السياسية الخارجية التي تعيقها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات حول عمل المحكمة، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير/شباط 2025، أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين في المحكمة.
ومع ذلك، لم يخف هذا الاستنكار الرسمي صوت الانتقادات المتزايدة التي تتهم المحكمة الجنائية الدولية نفسها بازدواجية معايير فاضحة وتسييس واضح في عملها.
وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار مستوى السرعة نفسه والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.
إلى جانب ذلك، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الجنائية الدولية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ويرى محللون أن العقوبات الأمريكية، رغم مخالفة روح ميثاق روما، إلا أنها تكشف الوجه الحقيقي لمحكمة تستخدم أحيانا كأداة انتقائية ضد الدول الضعيفة بينما تمنح القوى الكبرى حصانة فعلية.
وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.
وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة
، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.