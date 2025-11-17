https://sarabic.ae/20251117/انخفاض-نسبة-الدين-الخارجي-إلى-الناتج-المحلي-الإجمالي-لروسيا-إلى-مستوى-قياسي-1107176406.html
انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى قياسي
انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 14%، في الربع الثالث من هذا العام، وهي نسبة منخفضة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا...
وبناء على الحسابات، المستندة إلى بيانات من البنك المركزي والمؤسسة الروسية للإحصاء "روستات"، انخفض الرقم بمقدار 0.7 نقطة مئوية خلال الربع.ولم تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا مرة واحدة من قبل، وذلك في الربع الرابع من عام 2024، عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.3%.وسجل أعلى مستوى للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تاريخ روسيا الحديث في عام 1999، عندما بلغ 91%، وأعلى نسبة للدين للفرد كانت في عام 2013، حيث بلغت 5072 دولارا.وبلغ إجمالي الدين الخارجي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 305 مليارات دولار، بانخفاض قدره 4.9% خلال الربع.
انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى قياسي
انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 14%، في الربع الثالث من هذا العام، وهي نسبة منخفضة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك".
وبناء على الحسابات، المستندة إلى بيانات من البنك المركزي والمؤسسة الروسية للإحصاء "روستات"، انخفض الرقم بمقدار 0.7 نقطة مئوية خلال الربع.
ولم تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا مرة واحدة من قبل، وذلك في الربع الرابع من عام 2024، عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.3%.
وفي الوقت نفسه، انخفض نصيب الفرد من الدين أيضًا، ليصل إلى 2087 دولارا فقط مقارنة بـ 2195 دولارا في الربع السابق.
وسجل أعلى مستوى للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تاريخ روسيا الحديث في عام 1999، عندما بلغ 91%، وأعلى نسبة للدين للفرد كانت في عام 2013، حيث بلغت 5072 دولارا.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 305 مليارات دولار، بانخفاض قدره 4.9% خلال الربع.