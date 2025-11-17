انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى قياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى قياسي

04:37 GMT 17.11.2025
© Fotolia / Alexandr Blinovروبلات روسية
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / Alexandr Blinov
انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 14%، في الربع الثالث من هذا العام، وهي نسبة منخفضة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك".
وبناء على الحسابات، المستندة إلى بيانات من البنك المركزي والمؤسسة الروسية للإحصاء "روستات"، انخفض الرقم بمقدار 0.7 نقطة مئوية خلال الربع.
ولم تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا مرة واحدة من قبل، وذلك في الربع الرابع من عام 2024، عندما وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.3%.
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يتعافى بسرعة بعد صدمات عام 2022
14 نوفمبر, 06:01 GMT
وفي الوقت نفسه، انخفض نصيب الفرد من الدين أيضًا، ليصل إلى 2087 دولارا فقط مقارنة بـ 2195 دولارا في الربع السابق.
وسجل أعلى مستوى للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تاريخ روسيا الحديث في عام 1999، عندما بلغ 91%، وأعلى نسبة للدين للفرد كانت في عام 2013، حيث بلغت 5072 دولارا.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 305 مليارات دولار، بانخفاض قدره 4.9% خلال الربع.
روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026
