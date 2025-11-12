https://sarabic.ae/20251112/-روسيا-تعتزم-إطلاق-سيارات-أجرة-ذاتية-القيادة-في-موسكو-بحلول-عام-2026-1107026897.html
روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الشركات التجارية في روسيا تعمل على إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في موسكو بحلول عام 2026.
وقال ميشوستين خلال الجلسة العامة لمنتدى "الحلول الرقمية" بعنوان "الإنجازات، والتحديات، والأولويات": "تعمل الشركات التجارية على إطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في العاصمة مطلع العام المقبل، وبطبيعة الحال لا ينبغي تطبيق هذه التقنيات إلا بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وإثبات سلامتها وراحتها للمواطنين".وافتتح خلال الحدث معرض لأفضل حلول تكنولوجيا المعلومات الروسية، حيث ينقسم معرض الحلول الرقمية إلى ثماني مناطق مواضيعية، تغطي المجالات الرئيسية للتنمية الرقمية في البلاد: الاتصالات، والخدمات الحكومية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات والخدمات، والأمن السيبراني، والأجهزة الروسية، والكوادر والتدريب.في المجموع، يتم التخطيط لأكثر من 90 جلسة في إطار برنامج الأعمال، والذي سيحضره أكثر من 600 متحدث.كما سيقام حفل توزيع جوائز للفائزين بالجائزة الوطنية للحلول الرقمية على هامش المنتدى، والتي تكرّم مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في التحول الرقمي في البلاد.
خلال الجلسة العامة لمنتدى "الحلول الرقمية" بعنوان "الإنجازات، والتحديات، والأولويات": "تعمل الشركات التجارية على إطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في العاصمة مطلع العام المقبل، وبطبيعة الحال لا ينبغي تطبيق هذه التقنيات إلا بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وإثبات سلامتها وراحتها للمواطنين".
يقام أكبر منتدى حكومي لتكنولوجيا المعلومات "الحلول الرقمية"، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في مركز روسيا الوطني.
وافتتح خلال الحدث معرض لأفضل حلول تكنولوجيا المعلومات الروسية، حيث ينقسم معرض الحلول الرقمية إلى ثماني مناطق مواضيعية، تغطي المجالات الرئيسية للتنمية الرقمية
في البلاد: الاتصالات، والخدمات الحكومية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات والخدمات، والأمن السيبراني، والأجهزة الروسية، والكوادر والتدريب.
في المجموع، يتم التخطيط لأكثر من 90 جلسة في إطار برنامج الأعمال، والذي سيحضره أكثر من 600 متحدث.
كما سيقام حفل توزيع جوائز للفائزين بالجائزة الوطنية للحلول الرقمية على هامش المنتدى، والتي تكرّم مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في التحول الرقمي في البلاد.