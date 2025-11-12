روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026
روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الشركات التجارية في روسيا تعمل على إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في موسكو بحلول عام 2026. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا تعتزم إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو بحلول عام 2026

12:30 GMT 12.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورشارع تفرسكايا في موسكو يتزين ليوم المدينة
شارع تفرسكايا في موسكو يتزين ليوم المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الشركات التجارية في روسيا تعمل على إطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في موسكو بحلول عام 2026.
وقال ميشوستين خلال الجلسة العامة لمنتدى "الحلول الرقمية" بعنوان "الإنجازات، والتحديات، والأولويات": "تعمل الشركات التجارية على إطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة مع سائقين تجريبيين في العاصمة مطلع العام المقبل، وبطبيعة الحال لا ينبغي تطبيق هذه التقنيات إلا بعد اجتيازها جميع الاختبارات اللازمة، وإثبات سلامتها وراحتها للمواطنين".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
10 نوفمبر, 14:48 GMT
يقام أكبر منتدى حكومي لتكنولوجيا المعلومات "الحلول الرقمية"، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في مركز روسيا الوطني.
وافتتح خلال الحدث معرض لأفضل حلول تكنولوجيا المعلومات الروسية، حيث ينقسم معرض الحلول الرقمية إلى ثماني مناطق مواضيعية، تغطي المجالات الرئيسية للتنمية الرقمية في البلاد: الاتصالات، والخدمات الحكومية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات والخدمات، والأمن السيبراني، والأجهزة الروسية، والكوادر والتدريب.
في المجموع، يتم التخطيط لأكثر من 90 جلسة في إطار برنامج الأعمال، والذي سيحضره أكثر من 600 متحدث.
كما سيقام حفل توزيع جوائز للفائزين بالجائزة الوطنية للحلول الرقمية على هامش المنتدى، والتي تكرّم مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي أسهمت بشكل كبير في التحول الرقمي في البلاد.
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
لافروف: التجربة العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة العملية الخاصة تخضع لدراسة دقيقة من الغرب
