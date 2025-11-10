https://sarabic.ae/20251110/روسيا-تخطط-لعقد-أول-منتدى-أمني-دولي-في-موسكو-عام-2026-1106939802.html
روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم استضافة أول منتدى أمني دولي في موسكو عام 2026. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T14:48+0000
2025-11-10T14:48+0000
2025-11-10T14:53+0000
روسيا
مصر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال شويغو، خلال مشاورات مع فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي: "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو، العام المقبل، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. سيكون هذا حدثا واسع النطاق".وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدوليةشويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
https://sarabic.ae/20251110/شويغو-الحل-الوحيد-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يكمن-في-التسوية-الشاملة-على-أساس-القانون-الدولي--عاجل-1106931798.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
14:48 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 10.11.2025)
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم استضافة أول منتدى أمني دولي في موسكو عام 2026.
وقال شويغو، خلال مشاورات مع فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي: "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو، العام المقبل، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. سيكون هذا حدثا واسع النطاق".
وأضاف شويغو أن روسيا راضية عن التعاون الوثيق مع مصر، من خلال مجالسها الأمنية.
وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة
يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".