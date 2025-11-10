https://sarabic.ae/20251110/روسيا-تخطط-لعقد-أول-منتدى-أمني-دولي-في-موسكو-عام-2026-1106939802.html

روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026

روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026

سبوتنيك عربي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم استضافة أول منتدى أمني دولي في موسكو عام 2026. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T14:48+0000

2025-11-10T14:48+0000

2025-11-10T14:53+0000

روسيا

مصر

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وقال شويغو، خلال مشاورات مع فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي: "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو، العام المقبل، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. سيكون هذا حدثا واسع النطاق".وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني، ​​ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدوليةشويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر

https://sarabic.ae/20251110/شويغو-الحل-الوحيد-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يكمن-في-التسوية-الشاملة-على-أساس-القانون-الدولي--عاجل-1106931798.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن