روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي على أراضيها عام 2026
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم استضافة أول منتدى أمني دولي في موسكو عام 2026. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
مصر
العالم
أخبار العالم الآن
وقال شويغو، خلال مشاورات مع فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي: "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو، العام المقبل، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. سيكون هذا حدثا واسع النطاق".وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني، ​​ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدوليةشويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم استضافة أول منتدى أمني دولي في موسكو عام 2026.
وقال شويغو، خلال مشاورات مع فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي: "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو، العام المقبل، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. سيكون هذا حدثا واسع النطاق".

وأضاف شويغو أن روسيا راضية عن التعاون الوثيق مع مصر، من خلال مجالسها الأمنية.

وأضاف: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني، ​​ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
شويغو: نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
12:18 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.

وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.

وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية
شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
