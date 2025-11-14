https://sarabic.ae/20251114/البنك-المركزي-الروسي-الاقتصاد-الروسي-يتعافى-بسرعة-بعد-صدمات-عام-2022-1107096766.html
أكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي تعافى بسرعة كبيرة على الرغم من صدمات عام 2022. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت نابيولينا، في مؤتمر الممولين 2025 في كازاخستان: "على الرغم من الصدمات الهائلة التي شهدناها في عام 2022، فقد تعافى الاقتصاد بسرعة كبيرة".وأضافت: "نعم، اتبعنا سياسة نقدية متشددة، لكننا منذ الصيف بدأنا نخففها بعض الشيء، بحذر وحذر. ولعل التحدي الذي يواجهنا يكمن في المناورة، كما نقول دائمًا، بين خيارين، سكيلا وكاريبديس، خُفّض التضخم مع إدراك أن النمو يجب أن يتحول من معدلات مرتفعة للغاية إلى معدلات متوازنة... نعتقد أنها يجب أن تكون متوازنة".وفي المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة.وأشار بوتين إلى أن السلطات المالية في روسيا، تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفًا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
روسيا, اقتصاد
06:01 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 14.11.2025)
