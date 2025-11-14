عربي
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يتعافى بسرعة بعد صدمات عام 2022
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يتعافى بسرعة بعد صدمات عام 2022
أكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي تعافى بسرعة كبيرة على الرغم من صدمات عام 2022.
روسيا
وقالت نابيولينا، في مؤتمر الممولين 2025 في كازاخستان: "على الرغم من الصدمات الهائلة التي شهدناها في عام 2022، فقد تعافى الاقتصاد بسرعة كبيرة".وأضافت: "نعم، اتبعنا سياسة نقدية متشددة، لكننا منذ الصيف بدأنا نخففها بعض الشيء، بحذر وحذر. ولعل التحدي الذي يواجهنا يكمن في المناورة، كما نقول دائمًا، بين خيارين، سكيلا وكاريبديس، خُفّض التضخم مع إدراك أن النمو يجب أن يتحول من معدلات مرتفعة للغاية إلى معدلات متوازنة... نعتقد أنها يجب أن تكون متوازنة".وفي المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة.وأشار بوتين إلى أن السلطات المالية في روسيا، تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفًا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يتعافى بسرعة بعد صدمات عام 2022

06:01 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 14.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي تعافى بسرعة كبيرة على الرغم من صدمات عام 2022.
وقالت نابيولينا، في مؤتمر الممولين 2025 في كازاخستان: "على الرغم من الصدمات الهائلة التي شهدناها في عام 2022، فقد تعافى الاقتصاد بسرعة كبيرة".
وأضافت: "نعم، اتبعنا سياسة نقدية متشددة، لكننا منذ الصيف بدأنا نخففها بعض الشيء، بحذر وحذر. ولعل التحدي الذي يواجهنا يكمن في المناورة، كما نقول دائمًا، بين خيارين، سكيلا وكاريبديس، خُفّض التضخم مع إدراك أن النمو يجب أن يتحول من معدلات مرتفعة للغاية إلى معدلات متوازنة... نعتقد أنها يجب أن تكون متوازنة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرض
13 سبتمبر, 12:06 GMT
وفي المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة.
وأشار بوتين إلى أن السلطات المالية في روسيا، تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفًا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
