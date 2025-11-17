عربي
بنزيمة يفتح الباب للعودة إلى أوروبا: "عروض وصلتني.. وسأقرر قريبا"
بنزيمة يفتح الباب للعودة إلى أوروبا: "عروض وصلتني.. وسأقرر قريبا"
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى...
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "آس" الإسبانية نشرت اليوم الإثنين، قال بنزيمة (قبل أسابيع من إتمامه عامه الـ38 في ديسمبر المقبل): "عقدي مع الاتحاد ينتهي قريباً، ولا أستطيع القول الآن إن كنت سأجدد أم سأرحل. الأمر يعتمد على عوامل كثيرة.أنا في كامل لياقتي البدنية، وأرى نفسي قادراً على اللعب عامين إضافيين على أعلى مستوى". وأضاف صاحب الكرة الذهبية 2022: "أفضّل الحديث وجهاً لوجه مع إدارة النادي لمعرفة خططهم.وعن إمكانية اعتزاله قريباً، كان رد بنزيمة حاسماً: "لن أعتزل كرة القدم، ولن أبتعد عن المنافسة خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل".يشار إلى أن عقد بنزيما مع "العميد" سينتهي صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.
بنزيمة يفتح الباب للعودة إلى أوروبا: "عروض وصلتني.. وسأقرر قريبا"

19:04 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "آس" الإسبانية نشرت اليوم الإثنين، قال بنزيمة (قبل أسابيع من إتمامه عامه الـ38 في ديسمبر المقبل): "عقدي مع الاتحاد ينتهي قريباً، ولا أستطيع القول الآن إن كنت سأجدد أم سأرحل. الأمر يعتمد على عوامل كثيرة.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
28 سبتمبر, 20:49 GMT
أنا في كامل لياقتي البدنية، وأرى نفسي قادراً على اللعب عامين إضافيين على أعلى مستوى". وأضاف صاحب الكرة الذهبية 2022: "أفضّل الحديث وجهاً لوجه مع إدارة النادي لمعرفة خططهم.
بالنسبة لي، الأفضل هو الاستمرار هنا، لكن ليس مجرد سنة أو سنتين فقط من أجل البقاء. أحتاج إلى مشروع طموح. الدوري السعودي يتطور بشكل ملحوظ كل عام، لكن صحيح أن لديّ عروضاً من أوروبا، وسأدرس كل شيء بعناية وأختار المكان الذي أشعر فيه بالراحة الأكبر".
وعن إمكانية اعتزاله قريباً، كان رد بنزيمة حاسماً: "لن أعتزل كرة القدم، ولن أبتعد عن المنافسة خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل".
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
31 مايو, 19:10 GMT
يشار إلى أن عقد بنزيما مع "العميد" سينتهي صيف 2026، ما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير/ كانون الثاني 2026، والانتقال مجانًا بنهاية الموسم.
