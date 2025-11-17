https://sarabic.ae/20251117/سوريا-تتعهد-للصين-بعدم-السماح-لأي-كيان-باستخدام-أراضيها-لتقويض-مصالحها-1107191757.html

سوريا تتعهد للصين بعدم السماح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالحها

سوريا تتعهد للصين بعدم السماح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالحها

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على أول زيارة يجريها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بكين، اليوم الاثنين. 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T12:22+0000

2025-11-17T12:22+0000

2025-11-17T12:22+0000

الصين

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد خلال لقائه مع الشيباني، أن "كلا من الصين وسوريا دولتان ناميتان، وتتمتعان بمصالح مشتركة واسعة، وتنتهج الصين سياسة خارجية قائمة على الصداقة تجاه جميع أبناء الشعب السوري، وتحترم خياراتهم المستقلة، وأنه يتعين على الجانبين احترام المصالح الجوهرية لبعضهما البعض، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمضي قدما في صداقتهما التقليدية، وتقويم مسار العلاقات الصينية السورية، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح".وأضافت نينغ: "أكد وزير الخارجية الصيني أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية منظمة إرهابية دولية مُدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي، وفي المقابل تعهدت سوريا بأنها لن تسمح لأي كيان باستخدام أراضيها لتقويض مصالح بكين، وأشادت الصين بهذه الخطوة وتأمل أن تتخذ دمشق إجراءات متابعة فعّالة وتزيل العقبات الأمنية التي تعيق التطور المطرد للعلاقات الصينية السورية".وتابعت: "كما صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن العام المقبل 2026 يُصادف الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الصينية السورية، وأنه يتعين على كلا الجانبين استئناف التبادلات على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات على مراحل، وترحب الصين بمشاركة سوريا في مبادرة "الحزام والطريق"، ويحتاج الجانبان إلى تكثيف التعاون في الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنتدى التعاون الصيني العربي، كما تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في أمن سوريا واستقرارها".والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، بنظيره الصيني، وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين.وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكد الشهر الماضي، أن "دمشق تبني حاليا علاقات هادئة مع روسيا والصين، على أساس المصالح الاستراتيجية".وقال الشرع في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "اليوم، تبني سوريا علاقات هادئة مع موسكو وبكين، على أساس المصالح الاستراتيجية"، مضيفًا أن "علاقات سوريا مع روسيا، لا تتعارض مع علاقاتها مع الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية".

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي