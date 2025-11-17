عربي
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يبدأ التعافي ويتجه نحو الاستقرار
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يبدأ التعافي ويتجه نحو الاستقرار
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يُظهر علامات تعافٍ واضحة وتحسناً ملحوظاً في الآفاق المستقبلية، مدعوماً بعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد تغيير... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان صادر عن فريق الصندوق برئاسة رون فان رودن، في ختام زيارة عمل استمرت أربعة أيام إلى دمشق (10-13 نوفمبر الحالي)، التقى خلالها الفريق بوزير المالية الدكتور يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حسرية، وعدد من كبار المسؤولين.وأعرب فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبناءة، مؤكداً التزام المؤسسة الدولية الكامل بدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الرئيسية، مع الاتفاق على برنامج تعاون مكثف وخريطة طريق إصلاحية واضحة خلال الفترة المقبلة. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، يونيو الماضي، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، مؤكدا عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية، وذلك عقب ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا والتي أجريت لأول مرة منذ 16 عاما.وأضاف البيان: "استنادا إلى نتائج بعثة صندوق (النقد الدولي إلى سوريا)، يقوم فريق العمل بوضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الإحصاء. وسيقوم الموظفون بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة خارطة الطريق وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية".ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى سوريا، قوله: "السلطات السورية حريصة على استعادة النمو الاقتصادي بالبلاد وتحسين مستويات معيشة السوريين، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة"، مشيرا إلى أن مناقشات الفريق في دمشق ركزت على أولويات السياسة وبناء المؤسسات على المدى القريب.‏وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء المؤسسات الأساسية والبنية التحتية.
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يبدأ التعافي ويتجه نحو الاستقرار

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يُظهر علامات تعافٍ واضحة وتحسناً ملحوظاً في الآفاق المستقبلية، مدعوماً بعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد تغيير النظام، ورفع العقوبات تدريجياً، وإعادة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب عودة أكثر من مليون لاجئ.
جاء ذلك في بيان صادر عن فريق الصندوق برئاسة رون فان رودن، في ختام زيارة عمل استمرت أربعة أيام إلى دمشق (10-13 نوفمبر الحالي)، التقى خلالها الفريق بوزير المالية الدكتور يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حسرية، وعدد من كبار المسؤولين.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
بعثة صندوق النقد الدولي تعتزم مناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في سوريا
13 نوفمبر, 17:21 GMT
وقال فان رودن في البيان: "رغم القيود الكبيرة التي لا تزال تواجهها، تمكنت السلطات السورية من اعتماد سياسة مالية ونقدية مشددة ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأعرب فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبناءة، مؤكداً التزام المؤسسة الدولية الكامل بدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الرئيسية، مع الاتفاق على برنامج تعاون مكثف وخريطة طريق إصلاحية واضحة خلال الفترة المقبلة.
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
صندوق النقد الدولي: سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد
10 يونيو, 19:16 GMT
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، يونيو الماضي، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، مؤكدا عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية، وذلك عقب ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا والتي أجريت لأول مرة منذ 16 عاما.
‏وجاء في صندوق النقد في بيان: "زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي برئاسة، رون فان رودن، دمشق في الفترة، من 1 إلى 5 حزيران/يونيو 2025، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ومناقشة أولويات سياسات السلطات ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية".‏
وأضاف البيان: "استنادا إلى نتائج بعثة صندوق (النقد الدولي إلى سوريا)، يقوم فريق العمل بوضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الإحصاء. وسيقوم الموظفون بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة خارطة الطريق وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
لأول مرة منذ 18 عاما.. سوريا تستقبل بعثة من صندوق النقد الدولي
2 يونيو, 07:15 GMT
ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى سوريا، قوله: "السلطات السورية حريصة على استعادة النمو الاقتصادي بالبلاد وتحسين مستويات معيشة السوريين، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة"، مشيرا إلى أن مناقشات الفريق في دمشق ركزت على أولويات السياسة وبناء المؤسسات على المدى القريب.‏
وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء المؤسسات الأساسية والبنية التحتية.
