صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يبدأ التعافي ويتجه نحو الاستقرار

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري يُظهر علامات تعافٍ واضحة وتحسناً ملحوظاً في الآفاق المستقبلية، مدعوماً بعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين بعد تغيير... 17.11.2025

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

جاء ذلك في بيان صادر عن فريق الصندوق برئاسة رون فان رودن، في ختام زيارة عمل استمرت أربعة أيام إلى دمشق (10-13 نوفمبر الحالي)، التقى خلالها الفريق بوزير المالية الدكتور يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حسرية، وعدد من كبار المسؤولين.وأعرب فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبناءة، مؤكداً التزام المؤسسة الدولية الكامل بدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومؤسساته الرئيسية، مع الاتفاق على برنامج تعاون مكثف وخريطة طريق إصلاحية واضحة خلال الفترة المقبلة. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، يونيو الماضي، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، مؤكدا عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية، وذلك عقب ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا والتي أجريت لأول مرة منذ 16 عاما.وأضاف البيان: "استنادا إلى نتائج بعثة صندوق (النقد الدولي إلى سوريا)، يقوم فريق العمل بوضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الإحصاء. وسيقوم الموظفون بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة خارطة الطريق وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية".ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى سوريا، قوله: "السلطات السورية حريصة على استعادة النمو الاقتصادي بالبلاد وتحسين مستويات معيشة السوريين، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة"، مشيرا إلى أن مناقشات الفريق في دمشق ركزت على أولويات السياسة وبناء المؤسسات على المدى القريب.‏وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء المؤسسات الأساسية والبنية التحتية.

