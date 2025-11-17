مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/مقتل-12-وإصابة-10-في-حادث-حافلة-بالإكوادور-1107175476.html
مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور
مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور
سبوتنيك عربي
قالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الإكوادور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T02:44+0000
2025-11-17T02:44+0000
الإكوادور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/01/1046419413_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b787bc0fb749ec6c290c0ce77ae3bd6.jpg
وأضاف أن 10 آخرين أصيبوا عندما تعرضت حافلة لحادث مروع في وسط البلاد.وأفاد مكتب المدعي العام في منشوره الخاص على المواقع، أن الحافلة كانت تسير على طريق بين بلدة سيمياتوج ومدينة أمباتو عندما وقع الحادث.ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الحافلة..
https://sarabic.ae/20251007/رئيس-الإكوادور-ينجو-من-هجوم-بالحجارة-والرصاص-خلال-افتتاحه-محطة-مياه-وسط-البلاد-1105743544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/01/1046419413_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89d473cd46967c4b8fb2992d2f9b2e5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإكوادور, العالم
الإكوادور, العالم

مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور

02:44 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Petr David Josekصورة أرشيفية.. أشخاص يرتدون كمامات طبية داخل حافلة عمومية في مدينة براغ، جمهورية التشيك1سبتمبر 2020
صورة أرشيفية.. أشخاص يرتدون كمامات طبية داخل حافلة عمومية في مدينة براغ، جمهورية التشيك1سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
تابعنا عبر
قالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الإكوادور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.
وأضاف أن 10 آخرين أصيبوا عندما تعرضت حافلة لحادث مروع في وسط البلاد.
الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا وزوجته لافينيا فالبونيسي يستقبلان المؤيدين من شرفة القصر الرئاسي بعد حفل أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في كيتو، الإكوادور، السبت 24 مايو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
رئيس الإكوادور ينجو من هجوم بالحجارة والرصاص خلال افتتاحه محطة مياه وسط البلاد
7 أكتوبر, 22:26 GMT
وأفاد مكتب المدعي العام في منشوره الخاص على المواقع، أن الحافلة كانت تسير على طريق بين بلدة سيمياتوج ومدينة أمباتو عندما وقع الحادث.
ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الحافلة..
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала