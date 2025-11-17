https://sarabic.ae/20251117/مقتل-12-وإصابة-10-في-حادث-حافلة-بالإكوادور-1107175476.html
مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور
قالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الإكوادور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف أن 10 آخرين أصيبوا عندما تعرضت حافلة لحادث مروع في وسط البلاد.وأفاد مكتب المدعي العام في منشوره الخاص على المواقع، أن الحافلة كانت تسير على طريق بين بلدة سيمياتوج ومدينة أمباتو عندما وقع الحادث.ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الحافلة..
