وصول أول شحنة نفطية من المنحة السعودية إلى سوريا
حقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
وصلت، أمس الأحد، أول شحنة من المنحة السعودية لقطاع الطاقة في سوريا، إذ رست ناقلة محملة بنحو 650 ألف برميل بترول خام في ميناء بانياس، ضمن الدفعة الأولى من إجمالي مليون وستمائة وخمسين ألف برميل.
ويأتي هذا التسليم تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بهدف دعم تشغيل المصافي السورية وتعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية في القطاع النفطي، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت، مساء أمس الأحد، وصول ناقلة النفط "بيتاليدي" إلى ميناء بانياس، محمّلة بأكثر من 89 ألف طن (نحو 640 ألف برميل) من النفط الخام ضمن المنحة السعودية.
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
السعودية توقع اتفاقية مع سوريا لتوريد 1.65 مليون برميل نفط خام
11 سبتمبر, 11:10 GMT
وأوضحت الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في سوريا، في بيان لها على مواقع التواصل، أن الإجراءات اللوجستية والفنية جارية حاليا لتفريغ الخام وتحويله إلى مشتقات نفطية لتلبية الاحتياجات المحلية.
وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وسوريا، ممثلة بوزارة الطاقة، وقعتا في 11 سبتمبر/ أيلول 2025 اتفاقية المنحة، التي تتابعها وزارة الطاقة السعودية لضمان دعم الاقتصاد السوري وتمكين القطاعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
