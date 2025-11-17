https://sarabic.ae/20251117/وصول-أول-شحنة-نفطية-من-المنحة-السعودية-إلى-سوريا-1107187082.html

وصول أول شحنة نفطية من المنحة السعودية إلى سوريا

وصلت، أمس الأحد، أول شحنة من المنحة السعودية لقطاع الطاقة في سوريا، إذ رست ناقلة محملة بنحو 650 ألف برميل بترول خام في ميناء بانياس، ضمن الدفعة الأولى من... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا التسليم تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بهدف دعم تشغيل المصافي السورية وتعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية في القطاع النفطي، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت، مساء أمس الأحد، وصول ناقلة النفط "بيتاليدي" إلى ميناء بانياس، محمّلة بأكثر من 89 ألف طن (نحو 640 ألف برميل) من النفط الخام ضمن المنحة السعودية. وأوضحت الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في سوريا، في بيان لها على مواقع التواصل، أن الإجراءات اللوجستية والفنية جارية حاليا لتفريغ الخام وتحويله إلى مشتقات نفطية لتلبية الاحتياجات المحلية.وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وسوريا، ممثلة بوزارة الطاقة، وقعتا في 11 سبتمبر/ أيلول 2025 اتفاقية المنحة، التي تتابعها وزارة الطاقة السعودية لضمان دعم الاقتصاد السوري وتمكين القطاعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

