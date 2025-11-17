لقطات رائعة لصور الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة لعام 2025"

هذه الصورة تظهر مشهد سماوي، حيث يظهرهيكل للشمس، كبير وبرتقالي اللون، وتحوم حوله أشكال تشبه الطيور.
هذه الصورة تظهر مشهد سماوي، حيث يظهرهيكل للشمس، كبير وبرتقالي اللون، وتحوم حوله أشكال تشبه الطيور.
صورة باللون الأبيض والأسود لقط بري، وهو يمشي ويحمل فريسة في فمه.
صورة من تحت الماء تظهر تفاصيل دقيقة لنباتات أو كائنات بحرية، مع ألوان زاهية.
صورة من تحت الماء تظهر تفاصيل دقيقة لنباتات أو كائنات بحرية، مع ألوان زاهية.
صورة لزهور بنفسجية زاهية مع تفاصيل دقيقة.
صورة تظهر تفاعل الحيوانات مع بعضها بعضا.
صورة للجليد.
صورة لمشهد ليلي مظلم، مع أضواء حمراء وبرتقالية تشبه النيران أو الألعاب النارية.
صورة لمشهد ليلي مظلم، مع أضواء حمراء وبرتقالية تشبه النيران أو الألعاب النارية.
صورة لحيوان الموظ في الثلج.
صورة تظهر أسلاكا شائكة، وخلف هذه الأسلاك يقف حيوان وهو ينظر إلى اليمين.
صورة تظهر أسلاكا شائكة، وخلف هذه الأسلاك يقف حيوان وهو ينظر إلى اليمين.
صورللمد والجزر.
صورة تظهر الغوريلا وهو ينظر الى الكاميرا، مع وجود ضوء خافت مسلط على وجهه.
صورة تظهر الغوريلا وهو ينظر الى الكاميرا، مع وجود ضوء خافت مسلط على وجهه.
الدب القطبي يظهر مستلقيا بعد معركة دامية كما يظهر في الصورة مع الفقمة.
الدب القطبي يظهر مستلقيا بعد معركة دامية كما يظهر في الصورة مع الفقمة.
صورة تظهر تفاصيل دقيقة لسطح صخري.
صورة لحيوان يقف في حقل أثناء غروب الشمس الملونة بالبرتقالي والأحمر.