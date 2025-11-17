عربي
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
لقطات رائعة لصور الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة لعام 2025"
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات المصورين خلال مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2025"، التي نظمتها "نيتشر توكس". 17.11.2025, سبوتنيك عربي
لقطات رائعة لصور الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة لعام 2025"

09:32 GMT 17.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات المصورين خلال مسابقة "مصور الطبيعة لعام 2025"، التي نظمتها "نيتشر توكس".
© Photo / Åsmund Keilen/NPOTY 2025

هذه الصورة تظهر مشهد سماوي، حيث يظهرهيكل للشمس، كبير وبرتقالي اللون، وتحوم حوله أشكال تشبه الطيور.

هذه الصورة تظهر مشهد سماوي، حيث يظهرهيكل للشمس، كبير وبرتقالي اللون، وتحوم حوله أشكال تشبه الطيور. - سبوتنيك عربي
1/14
© Photo / Åsmund Keilen/NPOTY 2025

هذه الصورة تظهر مشهد سماوي، حيث يظهرهيكل للشمس، كبير وبرتقالي اللون، وتحوم حوله أشكال تشبه الطيور.

© Photo / Leo Dale/NPOTY 2025

صورة باللون الأبيض والأسود لقط بري، وهو يمشي ويحمل فريسة في فمه.

صورة باللون الأبيض والأسود لقط بري، وهو يمشي ويحمل فريسة في فمه. - سبوتنيك عربي
2/14
© Photo / Leo Dale/NPOTY 2025

صورة باللون الأبيض والأسود لقط بري، وهو يمشي ويحمل فريسة في فمه.

© Photo / Luis Arpa Toribio/NPOTY 2025

صورة من تحت الماء تظهر تفاصيل دقيقة لنباتات أو كائنات بحرية، مع ألوان زاهية.

صورة من تحت الماء تظهر تفاصيل دقيقة لنباتات أو كائنات بحرية، مع ألوان زاهية. - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / Luis Arpa Toribio/NPOTY 2025

صورة من تحت الماء تظهر تفاصيل دقيقة لنباتات أو كائنات بحرية، مع ألوان زاهية.

© Photo / Theo Bosboom/NPOTY 2025

صورة لزهور بنفسجية زاهية مع تفاصيل دقيقة.

صورة لزهور بنفسجية زاهية مع تفاصيل دقيقة. - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / Theo Bosboom/NPOTY 2025

صورة لزهور بنفسجية زاهية مع تفاصيل دقيقة.

© Photo / Bence Máté/NPOTY 2025

صورة تظهر تفاعل الحيوانات مع بعضها بعضا.

صورة تظهر تفاعل الحيوانات مع بعضها بعضا. - سبوتنيك عربي
5/14
© Photo / Bence Máté/NPOTY 2025

صورة تظهر تفاعل الحيوانات مع بعضها بعضا.

© Photo / Alexander Hormann/NPOTY 2025

صورة للجليد.

صورة للجليد. - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Alexander Hormann/NPOTY 2025

صورة للجليد.

© Photo / Tobias Richter/NPOTY 2025

صورة لمشهد ليلي مظلم، مع أضواء حمراء وبرتقالية تشبه النيران أو الألعاب النارية.

صورة لمشهد ليلي مظلم، مع أضواء حمراء وبرتقالية تشبه النيران أو الألعاب النارية. - سبوتنيك عربي
7/14
© Photo / Tobias Richter/NPOTY 2025

صورة لمشهد ليلي مظلم، مع أضواء حمراء وبرتقالية تشبه النيران أو الألعاب النارية.

© Photo / Pål Hermansen/NPOTY 2025

صورة لحيوان الموظ في الثلج.

صورة لحيوان الموظ في الثلج. - سبوتنيك عربي
8/14
© Photo / Pål Hermansen/NPOTY 2025

صورة لحيوان الموظ في الثلج.

© Photo / Xingchao Zhu /NPOTY 2025

صورة تظهر أسلاكا شائكة، وخلف هذه الأسلاك يقف حيوان وهو ينظر إلى اليمين.

صورة تظهر أسلاكا شائكة، وخلف هذه الأسلاك يقف حيوان وهو ينظر إلى اليمين. - سبوتنيك عربي
9/14
© Photo / Xingchao Zhu /NPOTY 2025

صورة تظهر أسلاكا شائكة، وخلف هذه الأسلاك يقف حيوان وهو ينظر إلى اليمين.

© Photo / Sam Mannaerts /NPOTY 2025

صورللمد والجزر.

صورللمد والجزر. - سبوتنيك عربي
10/14
© Photo / Sam Mannaerts /NPOTY 2025

صورللمد والجزر.

© Photo / Mary Schrader/NPOTY 2025

صورة تظهر الغوريلا وهو ينظر الى الكاميرا، مع وجود ضوء خافت مسلط على وجهه.

صورة تظهر الغوريلا وهو ينظر الى الكاميرا، مع وجود ضوء خافت مسلط على وجهه. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / Mary Schrader/NPOTY 2025

صورة تظهر الغوريلا وهو ينظر الى الكاميرا، مع وجود ضوء خافت مسلط على وجهه.

© Photo / Pål Hermansen/NPOTY 2025

الدب القطبي يظهر مستلقيا بعد معركة دامية كما يظهر في الصورة مع الفقمة.

الدب القطبي يظهر مستلقيا بعد معركة دامية كما يظهر في الصورة مع الفقمة. - سبوتنيك عربي
12/14
© Photo / Pål Hermansen/NPOTY 2025

الدب القطبي يظهر مستلقيا بعد معركة دامية كما يظهر في الصورة مع الفقمة.

© Photo / Sebastiaan van der Greef/NPOTY 2025

صورة تظهر تفاصيل دقيقة لسطح صخري.

صورة تظهر تفاصيل دقيقة لسطح صخري. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Sebastiaan van der Greef/NPOTY 2025

صورة تظهر تفاصيل دقيقة لسطح صخري.

© Photo / Laura Dyer/NPOTY 2025

صورة لحيوان يقف في حقل أثناء غروب الشمس الملونة بالبرتقالي والأحمر.

صورة لحيوان يقف في حقل أثناء غروب الشمس الملونة بالبرتقالي والأحمر. - سبوتنيك عربي
14/14
© Photo / Laura Dyer/NPOTY 2025

صورة لحيوان يقف في حقل أثناء غروب الشمس الملونة بالبرتقالي والأحمر.

