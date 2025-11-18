https://sarabic.ae/20251118/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بواسطة-طائرتين-مسيرتين-1107261993.html
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T20:39+0000
2025-11-18T20:39+0000
2025-11-18T20:39+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg
وأوضح الجيش في بيان رسمي: "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.وأكد الجيش أنه "تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة" لإكمال الإجراءات القانونية.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250701/الجيش-الأردني-يحبط-تسللا-وتهريب-كميات-ضخمة-من-المخدرات-عبر-الحدود-السورية-1102253461.html
https://sarabic.ae/20230507/الجيش-الأردني-يحبط-محاولتي-تسلل-وتهريب-مخدرات-من-سوريا-1076770887.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86761b05448bdcd1138e2001287a4efe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية، وسط تصاعد التحذيرات من استخدام الطائرات بدون طيار في شبكات التهريب الإقليمية.
وأوضح الجيش في بيان رسمي: "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد الجيش أنه "تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة" لإكمال الإجراءات القانونية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول، أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".
وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.