https://sarabic.ae/20251118/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-نشر-وثائق-التحقيق-في-قضية-جيفري-إبستين-1107264189.html

الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين

الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين

سبوتنيك عربي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون كان قد أقره مجلس النواب، يتيح نشر ملفات فدرالية تتعلق برجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بالضلوع في شبكة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T23:08+0000

2025-11-18T23:08+0000

2025-11-19T00:12+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2ee2c1ac783eb276b5a492a9e348d64c.jpg

وجاءت موافقة أعضاء الغرفة العليا بالإجماع، ودون الحاجة إلى تصويت رسمي، إذ تم إقرار المشروع فور إحالته من مجلس النواب، قبل رفعه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.ويتوقع أن يؤدي نشر هذه الوثائق إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل المتصلة بشبكات النفوذ والعلاقات التي أحاطت بإبستين، والذي ترتبط قضيته بأسماء بارزة في السياسة والمال والمجتمع داخل الولايات المتحدة وخارجها.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قال الجمعة الماضية، إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.وعند سؤاله على متن الطائرة الرئاسية عن المقصود بعبارة إبستين في رسالة بريد إلكتروني عام 2019: "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".وأضاف ترامب أن علاقته بإبستين كانت "سيئة جدًا على مدى سنوات عديدة". وأكد أنه لم يزر جزيرة إبستين أبدًا، على عكس الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الذي زُعم أنه زار الجزيرة 28 مرة.وأوضح ترامب أنه لو كان لدى الديمقراطيين أي دليل ضده في قضية إبستين، لكانوا استغلّوه قبل الانتخابات، قائلاً: "إذا كان لديهم شيء، لكانوا استخدموه قبل الانتخابات".وعن احتمال العفو عن شريكة إبستين الملاحقة قضائيًا غيسلين ماكسويل، أفاد ترامب: "لم أفكر في ذلك إطلاقًا، ولم أفكر فيه منذ عدة أشهر".وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.

https://sarabic.ae/20251115/ترامب-لا-أعرف-شيئا-عن-رسائل-إبستين-الإلكترونية-ولم-أزر-جزيرته-أبدا-1107123998.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن