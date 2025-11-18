الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-نشر-وثائق-التحقيق-في-قضية-جيفري-إبستين-1107264189.html
الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين
الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون كان قد أقره مجلس النواب، يتيح نشر ملفات فدرالية تتعلق برجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بالضلوع في شبكة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T23:08+0000
2025-11-19T00:12+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107265079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2ee2c1ac783eb276b5a492a9e348d64c.jpg
وجاءت موافقة أعضاء الغرفة العليا بالإجماع، ودون الحاجة إلى تصويت رسمي، إذ تم إقرار المشروع فور إحالته من مجلس النواب، قبل رفعه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.ويتوقع أن يؤدي نشر هذه الوثائق إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل المتصلة بشبكات النفوذ والعلاقات التي أحاطت بإبستين، والذي ترتبط قضيته بأسماء بارزة في السياسة والمال والمجتمع داخل الولايات المتحدة وخارجها.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قال الجمعة الماضية، إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.وعند سؤاله على متن الطائرة الرئاسية عن المقصود بعبارة إبستين في رسالة بريد إلكتروني عام 2019: "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".وأضاف ترامب أن علاقته بإبستين كانت "سيئة جدًا على مدى سنوات عديدة". وأكد أنه لم يزر جزيرة إبستين أبدًا، على عكس الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الذي زُعم أنه زار الجزيرة 28 مرة.وأوضح ترامب أنه لو كان لدى الديمقراطيين أي دليل ضده في قضية إبستين، لكانوا استغلّوه قبل الانتخابات، قائلاً: "إذا كان لديهم شيء، لكانوا استخدموه قبل الانتخابات".وعن احتمال العفو عن شريكة إبستين الملاحقة قضائيًا غيسلين ماكسويل، أفاد ترامب: "لم أفكر في ذلك إطلاقًا، ولم أفكر فيه منذ عدة أشهر".وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
https://sarabic.ae/20251115/ترامب-لا-أعرف-شيئا-عن-رسائل-إبستين-الإلكترونية-ولم-أزر-جزيرته-أبدا-1107123998.html
الشيوخ الأمريكي يوافق على نشر وثائق التحقيق في قضية جيفري إبستين

23:08 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 00:12 GMT 19.11.2025)
© Photo / Ralph Alswang, White House photographerPresident Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993
President Clinton with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in the White House, September 1993 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / Ralph Alswang, White House photographer
تابعنا عبر
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون كان قد أقره مجلس النواب، يتيح نشر ملفات فدرالية تتعلق برجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت الولايات المتحدة.
وجاءت موافقة أعضاء الغرفة العليا بالإجماع، ودون الحاجة إلى تصويت رسمي، إذ تم إقرار المشروع فور إحالته من مجلس النواب، قبل رفعه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: "لا أعرف شيئا" عن رسائل إبستين الإلكترونية و"لم أزر جزيرته أبدا"
15 نوفمبر, 01:31 GMT
ويتوقع أن يؤدي نشر هذه الوثائق إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل المتصلة بشبكات النفوذ والعلاقات التي أحاطت بإبستين، والذي ترتبط قضيته بأسماء بارزة في السياسة والمال والمجتمع داخل الولايات المتحدة وخارجها.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قال الجمعة الماضية، إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لجيفري إبستين تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.
وعند سؤاله على متن الطائرة الرئاسية عن المقصود بعبارة إبستين في رسالة بريد إلكتروني عام 2019: "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".
وأضاف ترامب أن علاقته بإبستين كانت "سيئة جدًا على مدى سنوات عديدة". وأكد أنه لم يزر جزيرة إبستين أبدًا، على عكس الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الذي زُعم أنه زار الجزيرة 28 مرة.
وأوضح ترامب أنه لو كان لدى الديمقراطيين أي دليل ضده في قضية إبستين، لكانوا استغلّوه قبل الانتخابات، قائلاً: "إذا كان لديهم شيء، لكانوا استخدموه قبل الانتخابات".
وعن احتمال العفو عن شريكة إبستين الملاحقة قضائيًا غيسلين ماكسويل، أفاد ترامب: "لم أفكر في ذلك إطلاقًا، ولم أفكر فيه منذ عدة أشهر".
وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
