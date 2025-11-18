بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية
بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية.
وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون: "من المهم أن تتزايد حصة العملات الوطنية باستمرار في المعاملات التجارية بين أعضاء المنظمة، على سبيل المثال، مع شركائنا في منظمة "شنغهاي" للتعاون، يتجاوز هذا الرقم بالفعل 97 بالمئة".

وأضاف بوتين: "وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، 409 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ويواصل النمو".

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وزيرة التخطيط المصرية: مشاركة مصر في منتدى "شنغهاي" تؤكد التزامها بالتنمية وتعزيز التعاون الدولي
أمس, 16:08 GMT

وأردف قائلا: "بالطبع، تعود الحصة الأكبر في ذلك إلى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية، لكن، مع ذلك، حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة يشهد نموا أيضا".

وأكد بوتين، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبا على سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن التعاون داخل منظمة "شنغهاي" لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية.
وأضاف بوتين: "دأبت الحكومات على إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنويع التجارة والاستثمار. وتثمر الجهود المنسقة في هذه المجالات نتائج ملموسة".
وأوضح بوتين أن لدى أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" هدف مشترك يتمثل بتعزيز دور المنظمة كواحدة من أكثر المنظمات تأثيراً في العالم.
بوتين: "منظمة شنغهاي للتعاون" تعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية
ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون
