https://sarabic.ae/20251118/بوتين-أكثر-من-97-بالمئة-من-تجارة-روسيا-مع-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تتم-بالعملات-الوطنية-1107241414.html
بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية
بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T13:21+0000
2025-11-18T13:21+0000
2025-11-18T13:21+0000
تجارة
روسيا
فلاديمير بوتين
شنغهاي
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739957_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_cfca33ad600243b4cb520915eebb5c26.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون: "من المهم أن تتزايد حصة العملات الوطنية باستمرار في المعاملات التجارية بين أعضاء المنظمة، على سبيل المثال، مع شركائنا في منظمة "شنغهاي" للتعاون، يتجاوز هذا الرقم بالفعل 97 بالمئة".وأكد بوتين، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبا على سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن التعاون داخل منظمة "شنغهاي" لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية.وأضاف بوتين: "دأبت الحكومات على إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنويع التجارة والاستثمار. وتثمر الجهود المنسقة في هذه المجالات نتائج ملموسة".وأوضح بوتين أن لدى أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" هدف مشترك يتمثل بتعزيز دور المنظمة كواحدة من أكثر المنظمات تأثيراً في العالم.بوتين: "منظمة شنغهاي للتعاون" تعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسيةميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون
https://sarabic.ae/20251117/تصريح-وزيرة-التخطيط-والتنمية-الاقتصادية-والتعاون-الدولي-المصرية-1107203947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739957_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_4ebce748defcc8d903ae7a6d9e107606.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تجارة, روسيا, فلاديمير بوتين, شنغهاي, اخبار روسيا
تجارة, روسيا, فلاديمير بوتين, شنغهاي, اخبار روسيا
بوتين: أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 97 بالمئة من تجارة روسيا مع دول منظمة "شنغهاي" للتعاون تتم بالعملات الوطنية.
وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون: "من المهم أن تتزايد حصة العملات الوطنية باستمرار في المعاملات التجارية بين أعضاء المنظمة، على سبيل المثال، مع شركائنا في منظمة "شنغهاي" للتعاون، يتجاوز هذا الرقم بالفعل 97 بالمئة".
وأضاف بوتين: "وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون، 409 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ويواصل النمو".
وأردف قائلا: "بالطبع، تعود الحصة الأكبر في ذلك إلى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية، لكن، مع ذلك، حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة يشهد نموا أيضا".
وأكد بوتين، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبا على سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن التعاون داخل منظمة "شنغهاي" لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية.
وأضاف بوتين: "دأبت الحكومات على إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنويع التجارة والاستثمار. وتثمر الجهود المنسقة في هذه المجالات نتائج ملموسة".
وأوضح بوتين أن لدى أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" هدف مشترك يتمثل بتعزيز دور المنظمة كواحدة من أكثر المنظمات تأثيراً في العالم.