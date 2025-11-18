https://sarabic.ae/20251118/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لتجمع-قوات-الشرق-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1107251739.html

بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف تفقد، اليوم الثلاثاء، سير المهام القتالية لتجمع قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوات مجموعة "الشرق" العسكرية في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية".وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات مجموعة "الشرق"، وزير الدفاع (أندريه بيلاؤوسوف) أن قوات المجموعة حررت منذ بداية هذا العام أكثر من 1400 كيلومتر مربع".وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات الحرب الإلكترونية وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف كيف يتم اختبار نظام التحكم الآلي الجديد للحرب الإلكترونية أثناء الأعمال القتالية.وأضاف البيان: "قائد قوات الحرب الإلكترونية أن اختبار نظام التحكم الجديد للحرب الإلكترونية بدأ في جميع تجمعات القوات العملية العسكرية الخاصة. وهذا يسمح لنا بتقليص الوقت المطلوب لجمع ومعالجة وتحليل ترددات إلى النصف وزمن شدة استخدام العدو للطائرات المسيرة الهجومية في الوقت الحقيقي عمليًا". وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن جنود فوجي مدفعية 70 و270، يتقدمون بثبات على محور أوريخوفو ضمن مهام العملية العسكرية الخاصة، وهنأ وزير الدفاع الروسي جنود الفوج 42 للمشاة المؤلل، على تحرير قرية مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وهو ما أعلنته الوزارة، يوم الأحد الماضي.

روسيا