بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251118/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لتجمع-قوات-الشرق-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1107251739.html
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف تفقد، اليوم الثلاثاء، سير المهام القتالية لتجمع قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T15:41+0000
2025-11-18T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوات مجموعة "الشرق" العسكرية في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية".وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات مجموعة "الشرق"، وزير الدفاع (أندريه بيلاؤوسوف) أن قوات المجموعة حررت منذ بداية هذا العام أكثر من 1400 كيلومتر مربع".وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات الحرب الإلكترونية وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف كيف يتم اختبار نظام التحكم الآلي الجديد للحرب الإلكترونية أثناء الأعمال القتالية.وأضاف البيان: "قائد قوات الحرب الإلكترونية أن اختبار نظام التحكم الجديد للحرب الإلكترونية بدأ في جميع تجمعات القوات العملية العسكرية الخاصة. وهذا يسمح لنا بتقليص الوقت المطلوب لجمع ومعالجة وتحليل ترددات إلى النصف وزمن شدة استخدام العدو للطائرات المسيرة الهجومية في الوقت الحقيقي عمليًا". وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن جنود فوجي مدفعية 70 و270، يتقدمون بثبات على محور أوريخوفو ضمن مهام العملية العسكرية الخاصة، وهنأ وزير الدفاع الروسي جنود الفوج 42 للمشاة المؤلل، على تحرير قرية مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وهو ما أعلنته الوزارة، يوم الأحد الماضي.
https://sarabic.ae/20251117/بيلاؤوسوف-القوات-الروسية-تتقدم-بثبات-على-محور-أريخوفو--عاجل-1107178119.html
https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية

15:41 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 16:13 GMT 18.11.2025)
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف تفقد، اليوم الثلاثاء، سير المهام القتالية لتجمع قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوات مجموعة "الشرق" العسكرية في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية".

وأضاف البيان: "في مركز القيادة. استمع الوزير إلى تقارير من قائد المجموعة وضباط الأركان حول الوضع الراهن، وأعمال القوات على طول خط التماس في مناطق مسؤوليتهم، وطبيعة أعمال العدو".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: القوات الروسية تتقدم بثبات على محور أريخوفو
أمس, 07:48 GMT
وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات مجموعة "الشرق"، وزير الدفاع (أندريه بيلاؤوسوف) أن قوات المجموعة حررت منذ بداية هذا العام أكثر من 1400 كيلومتر مربع".

وأضاف البيان: "أفاد رئيس قسم المسيرات في المجموعة أن وحدات الأنظمة المسيرة التي تم تشكيلها هذا العام تحقق نتائج ممتازة، وتقدم دعما عمليا في الاستطلاع والاشتباك مع العدو بالنيران".

وتابع البيان: "أبلغ قائد قوات الحرب الإلكترونية وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف كيف يتم اختبار نظام التحكم الآلي الجديد للحرب الإلكترونية أثناء الأعمال القتالية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
5 نوفمبر, 14:04 GMT
وأضاف البيان: "قائد قوات الحرب الإلكترونية أن اختبار نظام التحكم الجديد للحرب الإلكترونية بدأ في جميع تجمعات القوات العملية العسكرية الخاصة. وهذا يسمح لنا بتقليص الوقت المطلوب لجمع ومعالجة وتحليل ترددات إلى النصف وزمن شدة استخدام العدو للطائرات المسيرة الهجومية في الوقت الحقيقي عمليًا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن جنود فوجي مدفعية 70 و270، يتقدمون بثبات على محور أوريخوفو ضمن مهام العملية العسكرية الخاصة، وهنأ وزير الدفاع الروسي جنود الفوج 42 للمشاة المؤلل، على تحرير قرية مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وهو ما أعلنته الوزارة، يوم الأحد الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала