تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/تساوي-بين-المجني-عليه-والجلاد-خبير-في-القانون-الدولي-الازدواجية-تحكم-عمل-الجنائية-الدولية--1107238010.html
تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية
تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير بالقانون الدولي من دبي الدكتور محمد مهران، أنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية مسيس لأنها ساوت بين المجني عليه والجلاد وأصدرت قرارات باعتقال بعض... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T12:21+0000
2025-11-18T12:21+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
حصري
سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وشدّد مهران على أنّ "عمل المحكمة يحكمه منطق ازدواجية المعايير وهذا ما تجلى بوضوح في التعاطي مع ملف الصراع في أوكرانيا". كما اعتبر مهران أن "الجنائية تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة ما يؤدي إلى تراجعها بشكل كبير جدا".مهران وفي حديث عبر "سبوتنيك"، تطرق إلى التقرير السنوي للجنائية الدولية الذي يؤكد أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، قائلا: "نشهد منعطفا خطيرا يهدد مستقبل المساءلة الدولية".وأشار إلى أنه "لا بد من دق ناقوس الخطر، فالتدخلات في عمل المحكمة تهدد دورها بشكل جدي، ما أفقدها عنصر الثقة والموضوعية في آن معا".ورأى مهران أنه "على الدول المعنية العمل على الحفاظ على دور موضوعي وغير متحيّز للمحكمة، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد لهذه المحكمة القدرة على العمل في مناخ استقلالي بعيدا عن كل التدخلات التي ينتهجها الغرب".العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, العالم, حصري, سبوتنيك, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, العالم, حصري, سبوتنيك, العالم العربي

تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية

12:21 GMT 18.11.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكّد الخبير بالقانون الدولي من دبي الدكتور محمد مهران، أنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية مسيس لأنها ساوت بين المجني عليه والجلاد وأصدرت قرارات باعتقال بعض قادة المقاومة رغم أن المقاومة حق".
وشدّد مهران على أنّ "عمل المحكمة يحكمه منطق ازدواجية المعايير وهذا ما تجلى بوضوح في التعاطي مع ملف الصراع في أوكرانيا".
كما اعتبر مهران أن "الجنائية تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة ما يؤدي إلى تراجعها بشكل كبير جدا".
مهران وفي حديث عبر "سبوتنيك"، تطرق إلى التقرير السنوي للجنائية الدولية الذي يؤكد أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، قائلا: "نشهد منعطفا خطيرا يهدد مستقبل المساءلة الدولية".
كما أشار مهران إلى أن الولايات المتحدة تهدد عمل المحكمة وكل هذا مخالف للقانون الدولي.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
"ازدواجية المعايير" تحاصر الجنائية الدولية أمام اختبار الفاشر
3 نوفمبر, 13:04 GMT
وأشار إلى أنه "لا بد من دق ناقوس الخطر، فالتدخلات في عمل المحكمة تهدد دورها بشكل جدي، ما أفقدها عنصر الثقة والموضوعية في آن معا".
ورأى مهران أنه "على الدول المعنية العمل على الحفاظ على دور موضوعي وغير متحيّز للمحكمة، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد لهذه المحكمة القدرة على العمل في مناخ استقلالي بعيدا عن كل التدخلات التي ينتهجها الغرب".
العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала