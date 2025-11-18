https://sarabic.ae/20251118/تساوي-بين-المجني-عليه-والجلاد-خبير-في-القانون-الدولي-الازدواجية-تحكم-عمل-الجنائية-الدولية--1107238010.html
تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية
تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير بالقانون الدولي من دبي الدكتور محمد مهران، أنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية مسيس لأنها ساوت بين المجني عليه والجلاد وأصدرت قرارات باعتقال بعض... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T12:21+0000
2025-11-18T12:21+0000
2025-11-18T12:21+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
حصري
سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وشدّد مهران على أنّ "عمل المحكمة يحكمه منطق ازدواجية المعايير وهذا ما تجلى بوضوح في التعاطي مع ملف الصراع في أوكرانيا". كما اعتبر مهران أن "الجنائية تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة ما يؤدي إلى تراجعها بشكل كبير جدا".مهران وفي حديث عبر "سبوتنيك"، تطرق إلى التقرير السنوي للجنائية الدولية الذي يؤكد أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، قائلا: "نشهد منعطفا خطيرا يهدد مستقبل المساءلة الدولية".وأشار إلى أنه "لا بد من دق ناقوس الخطر، فالتدخلات في عمل المحكمة تهدد دورها بشكل جدي، ما أفقدها عنصر الثقة والموضوعية في آن معا".ورأى مهران أنه "على الدول المعنية العمل على الحفاظ على دور موضوعي وغير متحيّز للمحكمة، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد لهذه المحكمة القدرة على العمل في مناخ استقلالي بعيدا عن كل التدخلات التي ينتهجها الغرب".العقوبات تطوق الجنائية الدولية... فشل تطبيقي وقانوني
https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم, حصري, سبوتنيك, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, العالم, حصري, سبوتنيك, العالم العربي
تساوي بين المجني عليه والجلاد... خبير في القانون الدولي: الازدواجية تحكم عمل الجنائية الدولية
حصري
أكّد الخبير بالقانون الدولي من دبي الدكتور محمد مهران، أنّ "قرار المحكمة الجنائية الدولية مسيس لأنها ساوت بين المجني عليه والجلاد وأصدرت قرارات باعتقال بعض قادة المقاومة رغم أن المقاومة حق".
وشدّد مهران على أنّ "عمل المحكمة يحكمه منطق ازدواجية المعايير وهذا ما تجلى بوضوح في التعاطي مع ملف الصراع في أوكرانيا".
كما اعتبر مهران أن "الجنائية تعمل تحت تأثير الولايات المتحدة ما يؤدي إلى تراجعها بشكل كبير جدا".
مهران وفي حديث عبر "سبوتنيك"، تطرق إلى التقرير السنوي للجنائية الدولية الذي يؤكد أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها، قائلا: "نشهد منعطفا خطيرا يهدد مستقبل المساءلة الدولية".
كما أشار مهران إلى أن الولايات المتحدة تهدد عمل المحكمة وكل هذا مخالف للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه "لا بد من دق ناقوس الخطر، فالتدخلات في عمل المحكمة تهدد دورها بشكل جدي، ما أفقدها عنصر الثقة والموضوعية في آن معا".
ورأى مهران أنه "على الدول المعنية العمل على الحفاظ على دور موضوعي وغير متحيّز للمحكمة، وعلى المجتمع الدولي أن يعيد لهذه المحكمة القدرة على العمل في مناخ استقلالي بعيدا عن كل التدخلات التي ينتهجها الغرب".