https://sarabic.ae/20251118/خبير-تبني-مجلس-الأمن-للخطة-الأمريكية-تأكيد-على-مشروع-الشرق-الأوسط-الجديد-ورغبة-إسرائيل-التوسعية-1107247553.html
خبير: تبني مجلس الأمن للخطة الأمريكية تأكيد على مشروع الشرق الأوسط الجديد ورغبة إسرائيل التوسعية
خبير: تبني مجلس الأمن للخطة الأمريكية تأكيد على مشروع الشرق الأوسط الجديد ورغبة إسرائيل التوسعية
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تبني مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة، مؤكدا أن "الخاسر الأكبر هي الدول العربية والإسلامية،... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T15:00+0000
2025-11-18T15:00+0000
2025-11-18T15:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الامن
الخطة الأمريكية
غزة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg
وقال القيق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في خلال الحرب التي شهدتها غزة على مدار عامين متتاليين، تحاول الحصول عليه عبر قرار مجلس الأمن وتطبيق الخطة الأمريكية"، معتبرًا أن "الحلم التوسعي الإسرائيلي يطال كل من لبنان وسوريا والأردن وسواها من الدول العربية، إذ أن إسرائيل تسعى وبشكل واضح للتوسّع جغرافيا وعسكريا في كل الاتجاهات الممكنة".وشدد القيق على أن "إسرائيل هي المستفيد الأكبر استراتيجيا من المشروع الأمريكي، أما غزة فستقدم لها شاحنات مساعدات تحت الإشراف الأمريكي كما إشراف عصابات مسلحة".وختم القيق، بالقول: "في حال نجح "مجلس السلام" في غزة، ستذهب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإنشاء فتنة وحرب في لبنان وسوريا، من ثم سيقولون لنمدد صلاحيات "مجلس السلام" لتصل الى جنوب سوريا ولبنان، وهذا تطبيقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم إسرائيل الكبرى".
https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_219:0:1142:692_1920x0_80_0_0_0f61e0462dbe6c8af6fe557aa0100d94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الامن, الخطة الأمريكية, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الامن, الخطة الأمريكية, غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: تبني مجلس الأمن للخطة الأمريكية تأكيد على مشروع الشرق الأوسط الجديد ورغبة إسرائيل التوسعية
حصري
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تبني مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة، مؤكدا أن "الخاسر الأكبر هي الدول العربية والإسلامية، فالقرار يؤكد مشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم "إسرائيل الكبرى"، وهذا ما يتخطى غزة ليطال كل المساحة العربية، وبالتالي جميع الدول العربية من دون استثناء".
وقال القيق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في خلال الحرب التي شهدتها غزة على مدار عامين متتاليين، تحاول الحصول عليه عبر قرار مجلس الأمن وتطبيق الخطة الأمريكية
"، معتبرًا أن "الحلم التوسعي الإسرائيلي يطال كل من لبنان وسوريا والأردن وسواها من الدول العربية، إذ أن إسرائيل تسعى وبشكل واضح للتوسّع جغرافيا وعسكريا في كل الاتجاهات الممكنة".
وكشف القيق أنه "بهدف تطبيق الخطة الأمريكية أُنشئ ما يعرف بـ "مجلس السلام" أقيمت له القاعدة العسكرية في جنوب إسرائيل، وذلك بهدف السيطرة على غزة وتقسيمها، في ظل وجود قوة عسكرية مشكلة من جنسيات عربية وغير عربية، تشرف عليها الولايات المتحدة بشكل مباشر".
وشدد القيق على أن "إسرائيل هي المستفيد الأكبر استراتيجيا من المشروع الأمريكي، أما غزة فستقدم لها شاحنات مساعدات تحت الإشراف الأمريكي كما إشراف عصابات مسلحة".
وختم القيق، بالقول: "في حال نجح "مجلس السلام" في غزة، ستذهب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإنشاء فتنة وحرب في لبنان وسوريا، من ثم سيقولون لنمدد صلاحيات "مجلس السلام" لتصل الى جنوب سوريا ولبنان، وهذا تطبيقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم إسرائيل الكبرى
".