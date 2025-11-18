عربي
أمساليوم
بث مباشر
خبير: تبني مجلس الأمن للخطة الأمريكية تأكيد على مشروع الشرق الأوسط الجديد ورغبة إسرائيل التوسعية
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تبني مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة، مؤكدا أن "الخاسر الأكبر هي الدول العربية والإسلامية،... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال القيق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في خلال الحرب التي شهدتها غزة على مدار عامين متتاليين، تحاول الحصول عليه عبر قرار مجلس الأمن وتطبيق الخطة الأمريكية"، معتبرًا أن "الحلم التوسعي الإسرائيلي يطال كل من لبنان وسوريا والأردن وسواها من الدول العربية، إذ أن إسرائيل تسعى وبشكل واضح للتوسّع جغرافيا وعسكريا في كل الاتجاهات الممكنة".وشدد القيق على أن "إسرائيل هي المستفيد الأكبر استراتيجيا من المشروع الأمريكي، أما غزة فستقدم لها شاحنات مساعدات تحت الإشراف الأمريكي كما إشراف عصابات مسلحة".وختم القيق، بالقول: "في حال نجح "مجلس السلام" في غزة، ستذهب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإنشاء فتنة وحرب في لبنان وسوريا، من ثم سيقولون لنمدد صلاحيات "مجلس السلام" لتصل الى جنوب سوريا ولبنان، وهذا تطبيقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم إسرائيل الكبرى".
15:00 GMT 18.11.2025
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
علّق الباحث في الشأن الفلسطيني من رام الله، محمد القيق، على تبني مجلس الأمن الخطة الأمريكية بشأن غزة، مؤكدا أن "الخاسر الأكبر هي الدول العربية والإسلامية، فالقرار يؤكد مشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم "إسرائيل الكبرى"، وهذا ما يتخطى غزة ليطال كل المساحة العربية، وبالتالي جميع الدول العربية من دون استثناء".
وقال القيق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في خلال الحرب التي شهدتها غزة على مدار عامين متتاليين، تحاول الحصول عليه عبر قرار مجلس الأمن وتطبيق الخطة الأمريكية"، معتبرًا أن "الحلم التوسعي الإسرائيلي يطال كل من لبنان وسوريا والأردن وسواها من الدول العربية، إذ أن إسرائيل تسعى وبشكل واضح للتوسّع جغرافيا وعسكريا في كل الاتجاهات الممكنة".

وكشف القيق أنه "بهدف تطبيق الخطة الأمريكية أُنشئ ما يعرف بـ "مجلس السلام" أقيمت له القاعدة العسكرية في جنوب إسرائيل، وذلك بهدف السيطرة على غزة وتقسيمها، في ظل وجود قوة عسكرية مشكلة من جنسيات عربية وغير عربية، تشرف عليها الولايات المتحدة بشكل مباشر".

الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
وشدد القيق على أن "إسرائيل هي المستفيد الأكبر استراتيجيا من المشروع الأمريكي، أما غزة فستقدم لها شاحنات مساعدات تحت الإشراف الأمريكي كما إشراف عصابات مسلحة".
وختم القيق، بالقول: "في حال نجح "مجلس السلام" في غزة، ستذهب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإنشاء فتنة وحرب في لبنان وسوريا، من ثم سيقولون لنمدد صلاحيات "مجلس السلام" لتصل الى جنوب سوريا ولبنان، وهذا تطبيقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد وحلم إسرائيل الكبرى".
