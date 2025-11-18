https://sarabic.ae/20251118/دراسة-خليج-السويس-لا-يزال-يتسع-ببطء-1107259214.html
قد يكون خليج السويس، الذي يفصل جزئيًا بين أفريقيا وآسيا، لا يزال يتسع بمعدل بطيء للغاية، مما يتحدى الفهم التقليدي لتطور المنطقة التكتوني، وفقًا لدراسة جديدة
وتشير النتائج إلى أن صدع السويس، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة "صدعًا فاشلاً"، يستمر في التباعد بنحو 0.5 مليمتر سنويًا، بعد فترة اعتقد العلماء أنها شهدت توقفًا كاملاً للعملية قبل نحو 5 ملايين سنة، حسب ماذكرته مجلة "لايف ساينس". وأظهرت التحاليل أيضًا ارتفاع بعض الشعب المرجانية، التي تشكلت عند مستوى سطح البحر خلال فترات دافئة بين الجليدية، إلى نحو 18.5 متر فوق سطح الخليج، مما يعزز من دلائل النشاط الجيولوجي المستمر. ويعود تاريخ الخليج إلى نحو 28 مليون سنة مضت، عندما بدأت صفيحة العرب بالانجراف بعيدًا عن الصفيحة الأفريقية، مشكلة الخليج كجزء من عملية انفصال صفائح الأرض.ومع ذلك، بدا الأمر أنه توقف قبل 5 ملايين سنة، تاركًا الخليج كخليج مغلق بدلاً من تطوره إلى محيط كامل، وصُنف كمثال كلاسيكي لـ"الصدع الفاشل". وأوضح فريق البحث أن هذه الاكتشافات تعيد النظر في نموذج الصدوع الفاشلة، مشيرًا إلى أن النشاط التكتوني قد يستمر بصورة خفية لفترات طويلة، مما يؤثر على فهمنا لتطور القارات والمخاطر الجيولوجية في المنطقة.
قد يكون خليج السويس، الذي يفصل جزئيًا بين أفريقيا وآسيا، لا يزال يتسع بمعدل بطيء للغاية، مما يتحدى الفهم التقليدي لتطور المنطقة التكتوني، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة "Geophysical Research Letters".
وتشير النتائج إلى أن صدع السويس، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة "صدعًا فاشلاً"، يستمر في التباعد بنحو 0.5 مليمتر سنويًا، بعد فترة اعتقد العلماء أنها شهدت توقفًا كاملاً للعملية قبل نحو 5 ملايين سنة، حسب ماذكرته مجلة
"لايف ساينس".
وكشفت الدراسة، التي قادها عالم الجيوعلوم ديفيد فرنانديز-بلانكو من معهد علوم البحار العميقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، عن أدلة على استمرار النشاط التكتوني في امتداد يبلغ 300 كيلومتر، من خلال تحليل مجاري الأنهار والتضاريس، التي تشير إلى حركة تتجاوز التفسيرات التعريية البحتة.
وأظهرت التحاليل أيضًا ارتفاع بعض الشعب المرجانية، التي تشكلت عند مستوى سطح البحر خلال فترات دافئة بين الجليدية، إلى نحو 18.5 متر فوق سطح الخليج، مما يعزز من دلائل النشاط الجيولوجي المستمر.
ويعود تاريخ الخليج إلى نحو 28 مليون سنة مضت، عندما بدأت صفيحة العرب بالانجراف بعيدًا عن الصفيحة الأفريقية، مشكلة الخليج كجزء من عملية انفصال صفائح الأرض.
ومع ذلك، بدا الأمر أنه توقف قبل 5 ملايين سنة، تاركًا الخليج كخليج مغلق بدلاً من تطوره إلى محيط كامل، وصُنف كمثال كلاسيكي لـ"الصدع الفاشل".
لكن الدراسة الجديدة تُظهر أن هذا التوقف لم يكن نهائيًا، بل انتقل النشاط جزئيًا إلى منطقة البحر الميت، حيث تشكل حَدٌّ صفيحي جديد، مع استمرار التباعد البطيء في السويس.
وأوضح فريق البحث أن هذه الاكتشافات تعيد النظر في نموذج الصدوع الفاشلة، مشيرًا إلى أن النشاط التكتوني قد يستمر بصورة خفية لفترات طويلة، مما يؤثر على فهمنا لتطور القارات والمخاطر الجيولوجية
في المنطقة.