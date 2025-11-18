https://sarabic.ae/20251118/علماء-روس-ينجحون-في-تحسين-الوضوح-البصري-للأنسجة-القحفية-1107235147.html

علماء روس ينجحون في تحسين "الوضوح البصري" للأنسجة القحفية

علماء روس ينجحون في تحسين "الوضوح البصري" للأنسجة القحفية

اقترح علماء روس طريقة جديدة تحسن جودة تصوير شبكات الأوعية الدموية الدماغية بنسبة تصل إلى 100% باستخدام تلوين الطعام، مشيرين إلى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار العلماء من جامعة "ساراتوف" الحكومية إلى أن الطرق الحالية لتصوير تدفق الدم في الدماغ (مثل الرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي، والموجات فوق الصوتية) تعطي معلومات تشخيصية قيمة، لكنها غالبا غير مناسبة للمتابعة الطويلة والمستمرة للأوعية الدموية الدقيقة (الميكروية).وأوضح يوري سوركوف، الباحث المبتدئ في مختبر الصوتيات الضوئية الطبية الحيوية في جامعة "ساراتوف" الحكومية الوطنية للأبحاث، أن ضوء الليزر يستخدم في إحدى الطرق الشائعة لمراقبة تدفق الدم الدماغي، التصوير بالتباين النقطي بالليزر، مؤكدا أن تشتت العظام يؤدي إلى تشوه خرائط تدفق الدم الوعائي والدماغي.واقترح العلماء من جامعة "ساراتوف" بالتعاون مع زملائهم من جامعة "سيتشينوف"، والمركز الوطني لجراحة الأعصاب، ومعهد موسكو للهندسة الإلكترونية، وجامعة أستون في برمنغهام (بريطانيا)، تطوير طريقة تزيد من وضوح خرائط الأوعية الدموية بنسبة 100% تقريبا عند التصوير عبر جمجمة سليمة تمامًا دون أي تدخل جراحي، حيث أصبحت الأوعية مرئية بوضوح أكبر، وظهرت أجزاء من الشبكة الوعائية كانت تختفي سابقا بسبب تأثير العظم.وأوضح أنه لزيادة شفافية عظام الجمجمة، اقترح العلماء استخدام ملون الطعام الأصفر "تارترازين"، وهو مادة مضافة معتمدة، E102، تستخدم في المشروبات، والهريس، والزبادي، والفواكه المعلبة. أما "الطرح الرقمي" فيتم باستخدام طرق إحصائية تميّز الإشارة المفيدة (من الدم المتحرك) عن الإشارة المزعجة (من العظم والأنسجة الثابتة).وأشار إلى أنه عند استخدام هذين النهجين معا، تتحسن جودة التصوير، وتصبح الأوعية الدموية أكثر وضوحًا، مضيفا أنه كلما تحسنت رؤية تدفق الدم الدماغي، زادت دقة تقييم مدى فعالية علاج حالات ما بعد السكتة الدماغية أو الأعراض العصبية، ومدى سرعة تعافي الأوعية الدموية، والمناطق الأكثر تأثرا.وختم العلماء بالقول: "في المستقبل، يخطط المتخصصون لتطبيق هذه الطريقة الجديدة لتصوير تدفق الدم لدراسة أنسجة الجسم الأخرى".علماء روس يطورون أحذية لإعادة تأهيل الأشخاص بعد السكتة الدماغيةذكاء لا يمكن تعلمه... دراسة تكشف سر تفوق "الذاكرة الخارقة للوجوه"

