علماء روس يطورون أحذية لإعادة تأهيل الأشخاص بعد السكتة الدماغية

علماء روس يطورون أحذية لإعادة تأهيل الأشخاص بعد السكتة الدماغية

طوّر متخصصون في جامعة سيبيريا الفيدرالية، حذاء طبيا مبتكرا يساعد مرضى السكتات الدماغية والمصابين بمرض باركنسون، على إجراء جلسات العلاج الطبيعي في المنزل دون... 17.11.2025

ويُتوقع أن تسهم الاستخدامات المنتظمة لهذا الجهاز في تقليل الحاجة إلى الأدوية التي تعتمد على تنظيم مادة الدوبامين.وأوضحت الجامعة أن مرض باركنسون، وأنواع الباركنسونية الوعائية، والإصابة الحديثة بالجلطة الدماغية قد تؤدي إلى اضطراب المشي، وهو خلل يظهر في ضعف حركة الساق أثناء رفع القدم عن الأرض، إضافة إلى مشكلات في التوازن والتنسيق الحركي، وتعالج هذه الحالات عادةً عبر جلسات علاج طبيعي متواصلة تحت إشراف مختصين.حذاء ذكي قابل للتعديل لكل مريضوابتكر الباحثون نوعًا خاصًا من الأحذية يتميز ببساطته التقنية وقدرته على التكيّف مع احتياجات كل مريض، ما يسمح بإجراء العلاج الطبيعي في المنزل دون عناء التنقل. كما يساعد الحذاء – عند استخدامه بانتظام – في خفض جرعات الأدوية المرتبطة بتنشيط إنتاج الدوبامين.وقالت داريا دودكينسكايا، رئيسة المشروع وطالبة في جامعة: "يمكن للمريض تعديل الجهاز بسهولة؛ فالنابض الموجود في الحذاء يسمح بتغيير ارتفاع رفع القدم وقوة الدفع بما يتناسب مع حالته الصحية".آلية عمل الحذاء: تنشيط الدماغ وتحسين نمط المشيويعتمد الحذاء على "منصات محفّزة" تقوم بتوليد دفعات ميكانيكية مستقلة لمنطقة الكعب والأصابع عند رفع القدم عن الأرض، ما يخلق نمطًا تدريبيًا طبيعيًا عند المشي على سطح مستوٍ. وأوضحت الجامعة أن وجود نوابض بين هذه المنصات يساعد في تنشيط أنظمة السيطرة العصبية في الدماغ والمخيخ، ما يعيد برمجة الطريقة التقليدية للمشي ويحسّن استقرار الخطوات.نتائج واعدة حتى بعد التوقف عن الاستخداموأشارت نتائج الدراسات، التي أجرتها جامعة كراسنويارسك الطبية الحكومية، إلى أن تحسينات استقرار المشي تستمر حتى بعد التوقف عن استخدام الجهاز، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا مهمًا على فعاليته العلاجية.وحصل المشروع على دعم صندوق دعم الابتكار ضمن إطار المشروع الفدرالي "منصة ريادة الأعمال التكنولوجية الجامعية" التابع لبرنامج "التطوير العلمي والتكنولوجي في روسيا".ذكاء لا يمكن تعلمه... دراسة تكشف سر تفوق "الذاكرة الخارقة للوجوه"

