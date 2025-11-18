نتنياهو: يجب طرد حماس وداعميها من المنطقة
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار تدعمه واشنطن بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.
جاء ذلك في عدة تدوينات نشرها اليوم الثلاثاء، على موقع "إكس"، قال فيها إن "دولة إسرائيل ورئيس وزرائها يباركون جهود ترامب وفريقه التي كرسها من أجل إعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة".
كما دعا نتنياهو إلى بدء عملية نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها في قطاع غزة، مضيفا: "نمد يدنا بالسلام إلى جيراننا الذين يريدون تطبيع العلاقات معنا وندعوهم للانضمام إلينا من أجل طرد حماس وداعميها من المنطقة".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مصلحة، على حد وصفه.
وأصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.
يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.