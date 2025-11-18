نتنياهو: يجب طرد حماس وداعميها من المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/نتنياهو-يجب-طرد-حماس-وداعميها-من-المنطقة-1107254036.html
نتنياهو: يجب طرد حماس وداعميها من المنطقة
نتنياهو: يجب طرد حماس وداعميها من المنطقة
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار تدعمه واشنطن بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T16:54+0000
2025-11-18T16:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
جاء ذلك في عدة تدوينات نشرها اليوم الثلاثاء، على موقع "إكس"، قال فيها إن "دولة إسرائيل ورئيس وزرائها يباركون جهود ترامب وفريقه التي كرسها من أجل إعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة".كما دعا نتنياهو إلى بدء عملية نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها في قطاع غزة، مضيفا: "نمد يدنا بالسلام إلى جيراننا الذين يريدون تطبيع العلاقات معنا وندعوهم للانضمام إلينا من أجل طرد حماس وداعميها من المنطقة". واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مصلحة، على حد وصفه.وأصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.
https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم

نتنياهو: يجب طرد حماس وداعميها من المنطقة

16:54 GMT 18.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار تدعمه واشنطن بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.
جاء ذلك في عدة تدوينات نشرها اليوم الثلاثاء، على موقع "إكس"، قال فيها إن "دولة إسرائيل ورئيس وزرائها يباركون جهود ترامب وفريقه التي كرسها من أجل إعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة".
كما دعا نتنياهو إلى بدء عملية نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها في قطاع غزة، مضيفا: "نمد يدنا بالسلام إلى جيراننا الذين يريدون تطبيع العلاقات معنا وندعوهم للانضمام إلينا من أجل طرد حماس وداعميها من المنطقة".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قرارا برعاية أمريكية ينص على إنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود القطاع وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مصلحة، على حد وصفه.
وأصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
11:36 GMT
يذكر أنه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، تنص على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وبعدها بأيام وقع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضامنين للاتفاق، الذي أنهى حرب استمرت عامين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала