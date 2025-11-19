https://sarabic.ae/20251119/الرئيس-التنفيذي-لـأسياد-للنقل-البحري-العمانية-سواحل-السلطنة-تربطها-بـ85-ميناء-عالميا-في-65-دولة-1107269214.html

الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري العمانية: سواحل السلطنة تربطها بـ85 ميناء عالميا في 65 دولة

قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري في سلطنة عمان، إن السلطنة كان لها تاريخ طويل في هذا المجال، مشيرا إلى أن... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عمان، الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.وحول دور الموانئ والبحار في الحضارة العمانية، أوضح أنها "كانت حاضرة بقوة مع العمانيين بفضل سواحل البلاد التي تمتد لمسافة 3 آلاف و165 كيلومترا وهي سواحل مليئة بالموارد وكانت أبرز مظاهرها التجارية تجارة اللؤلؤ والنحاس الذي يتم تصديره إلى الهند والسند وأيضا تجارة اللبان العماني الذي كان يتم تصديره إلى الصين وإلى مصر الفرعونية وإلى روما ودول حوض البحر المتوسط".وتابع: "هذه الأنشطة التجارية ربطت عمان بهذه الدول بعلاقة مستمرة وهذا هو سر العلاقة التاريخية بيننا وبين هذه الدول، ونحن نتطلع إلى تطويرها".وتابع: "لدى سلطنة عمان الآن أسطول تجاري يضم نحو 100 سفينة تعمل في مختلف المجالات التي تشمل نقل النفط الخام أو في قطاع الغاز المسال بشقيه أو في قطاع الغاز الطبيعي المسال أو الغاز البترول المسال وفي قطاع الحاويات وقطاع المواد السائبة".وأردف: "كل هذه الأشياء تدل على أن الروح البحرية العمانية لا تزال موجودة وبل أنها أخذت منحى آخر وهو منهج الحداثة وربط سلطنة عمان بكثير من الموانئ العالمية وبأكثر من 85 ميناء رئيسيا حول العالم وفي أكثر من 65 دولة حاليا".وأضاف: "مثل هذه الزيارات تأتي بنتائج من أهمها التعاون وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بين البلدين وأيضا الاستثمار، وهناك استفادة من الأساطيل التجارية للبلدين، وعلى المدى المتوسط أو البعيد نتطلع إلى أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدولتين في هذا المجال وفي مجال النقل البحري بالتحديد".وحول الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخرا وعلاقتها بالموانئ البحرية والإمداد البحري، قال النظيري: "التقلبات الجيوسياسية في العالم كانت وستظل وقد تحدث مستقبلا وهذه هي طبيعة الإنسان، لكننا نتحدث عن الجوائح الطبيعية وأقرب مثال لنا هو جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق المطارات والحدود البرية، بينما بقيت الموانئ البحرية واستمر قطاع النقل البحري، الذي يشكل اليوم حوالي 90 في المئة من حركة التجارة العالمية التي تمر عن طريق النقل البحري".وأردف: "هذا الأمر يؤكد أن العالم أو المستهلك العالمي سيكون دائما مرتبط بالبحر ولذلك لا بد من تأمين هذا القطاع بشكل صحيح وتحييده من ناحية بعده عن التقلبات السياسية نظرا لأنه قطاع تجاري يخدم العالم وليس مصالح معينة لدول معينة".

