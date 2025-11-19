عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري العمانية: سواحل السلطنة تربطها بـ85 ميناء عالميا في 65 دولة
الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري العمانية: سواحل السلطنة تربطها بـ85 ميناء عالميا في 65 دولة
قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري في سلطنة عمان، إن السلطنة كان لها تاريخ طويل في هذا المجال، مشيرا إلى أن... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عمان، الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.وحول دور الموانئ والبحار في الحضارة العمانية، أوضح أنها "كانت حاضرة بقوة مع العمانيين بفضل سواحل البلاد التي تمتد لمسافة 3 آلاف و165 كيلومترا وهي سواحل مليئة بالموارد وكانت أبرز مظاهرها التجارية تجارة اللؤلؤ والنحاس الذي يتم تصديره إلى الهند والسند وأيضا تجارة اللبان العماني الذي كان يتم تصديره إلى الصين وإلى مصر الفرعونية وإلى روما ودول حوض البحر المتوسط".وتابع: "هذه الأنشطة التجارية ربطت عمان بهذه الدول بعلاقة مستمرة وهذا هو سر العلاقة التاريخية بيننا وبين هذه الدول، ونحن نتطلع إلى تطويرها".وتابع: "لدى سلطنة عمان الآن أسطول تجاري يضم نحو 100 سفينة تعمل في مختلف المجالات التي تشمل نقل النفط الخام أو في قطاع الغاز المسال بشقيه أو في قطاع الغاز الطبيعي المسال أو الغاز البترول المسال وفي قطاع الحاويات وقطاع المواد السائبة".وأردف: "كل هذه الأشياء تدل على أن الروح البحرية العمانية لا تزال موجودة وبل أنها أخذت منحى آخر وهو منهج الحداثة وربط سلطنة عمان بكثير من الموانئ العالمية وبأكثر من 85 ميناء رئيسيا حول العالم وفي أكثر من 65 دولة حاليا".وأضاف: "مثل هذه الزيارات تأتي بنتائج من أهمها التعاون وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بين البلدين وأيضا الاستثمار، وهناك استفادة من الأساطيل التجارية للبلدين، وعلى المدى المتوسط أو البعيد نتطلع إلى أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدولتين في هذا المجال وفي مجال النقل البحري بالتحديد".وحول الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخرا وعلاقتها بالموانئ البحرية والإمداد البحري، قال النظيري: "التقلبات الجيوسياسية في العالم كانت وستظل وقد تحدث مستقبلا وهذه هي طبيعة الإنسان، لكننا نتحدث عن الجوائح الطبيعية وأقرب مثال لنا هو جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق المطارات والحدود البرية، بينما بقيت الموانئ البحرية واستمر قطاع النقل البحري، الذي يشكل اليوم حوالي 90 في المئة من حركة التجارة العالمية التي تمر عن طريق النقل البحري".وأردف: "هذا الأمر يؤكد أن العالم أو المستهلك العالمي سيكون دائما مرتبط بالبحر ولذلك لا بد من تأمين هذا القطاع بشكل صحيح وتحييده من ناحية بعده عن التقلبات السياسية نظرا لأنه قطاع تجاري يخدم العالم وليس مصالح معينة لدول معينة".
الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري العمانية: سواحل السلطنة تربطها بـ85 ميناء عالميا في 65 دولة

حصري
قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري، الرئيس التنفيذي لـ"أسياد" للنقل البحري في سلطنة عمان، إن السلطنة كان لها تاريخ طويل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإمبراطورية العمانية التي امتدت من الخليج إلى السواحل الشرقية لأفريقيا كانت بفضل قوتها البحرية.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عمان، الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقال النظيري: "لا نتحدث هنا عن القوة العسكرية فقط وإنما يشمل ذلك القوة البحرية التجارية وقوة الإنسان العماني وقدرته على التواصل مع الآخرين وإيمانه بثقافة الاختلاف بين الشعوب وسعيه لإيصال رسالة العروبة والإسلام إلى مختلف دول العالم".
وحول دور الموانئ والبحار في الحضارة العمانية، أوضح أنها "كانت حاضرة بقوة مع العمانيين بفضل سواحل البلاد التي تمتد لمسافة 3 آلاف و165 كيلومترا وهي سواحل مليئة بالموارد وكانت أبرز مظاهرها التجارية تجارة اللؤلؤ والنحاس الذي يتم تصديره إلى الهند والسند وأيضا تجارة اللبان العماني الذي كان يتم تصديره إلى الصين وإلى مصر الفرعونية وإلى روما ودول حوض البحر المتوسط".
وتابع: "هذه الأنشطة التجارية ربطت عمان بهذه الدول بعلاقة مستمرة وهذا هو سر العلاقة التاريخية بيننا وبين هذه الدول، ونحن نتطلع إلى تطويرها".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
22 أبريل, 11:08 GMT
وتابع: "لدى سلطنة عمان الآن أسطول تجاري يضم نحو 100 سفينة تعمل في مختلف المجالات التي تشمل نقل النفط الخام أو في قطاع الغاز المسال بشقيه أو في قطاع الغاز الطبيعي المسال أو الغاز البترول المسال وفي قطاع الحاويات وقطاع المواد السائبة".
وأردف: "كل هذه الأشياء تدل على أن الروح البحرية العمانية لا تزال موجودة وبل أنها أخذت منحى آخر وهو منهج الحداثة وربط سلطنة عمان بكثير من الموانئ العالمية وبأكثر من 85 ميناء رئيسيا حول العالم وفي أكثر من 65 دولة حاليا".

وحول انفتاح عمان وعلاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية وخاصة العلاقات مع روسيا في المجالات البحرية، قال بخيت النظيري: "العلاقات بين سلطنة عمان وروسيا علاقات متجذرة، والزيارة الأخيرة لسلطان عمان إلى روسيا كانت شاهدا على عمق هذه العلاقة".

وأضاف: "مثل هذه الزيارات تأتي بنتائج من أهمها التعاون وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بين البلدين وأيضا الاستثمار، وهناك استفادة من الأساطيل التجارية للبلدين، وعلى المدى المتوسط أو البعيد نتطلع إلى أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدولتين في هذا المجال وفي مجال النقل البحري بالتحديد".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
23 مارس 2023, 09:41 GMT
وحول الاضطرابات التي شهدها العالم مؤخرا وعلاقتها بالموانئ البحرية والإمداد البحري، قال النظيري: "التقلبات الجيوسياسية في العالم كانت وستظل وقد تحدث مستقبلا وهذه هي طبيعة الإنسان، لكننا نتحدث عن الجوائح الطبيعية وأقرب مثال لنا هو جائحة كورونا، التي تسببت في إغلاق المطارات والحدود البرية، بينما بقيت الموانئ البحرية واستمر قطاع النقل البحري، الذي يشكل اليوم حوالي 90 في المئة من حركة التجارة العالمية التي تمر عن طريق النقل البحري".
وأردف: "هذا الأمر يؤكد أن العالم أو المستهلك العالمي سيكون دائما مرتبط بالبحر ولذلك لا بد من تأمين هذا القطاع بشكل صحيح وتحييده من ناحية بعده عن التقلبات السياسية نظرا لأنه قطاع تجاري يخدم العالم وليس مصالح معينة لدول معينة".
