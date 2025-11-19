https://sarabic.ae/20251119/باحثون-روس-يبتكرون-تقنية-ليزرية-جديدة-لفحص-سلامة-الأنابيب-عن-بعد-1107285060.html

باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد

باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد

سبوتنيك عربي

قام باحثون روس بتطوير طريقة للتحكم عن بعد في معدات ضخ السوائل، مشيرين إلى أن هذه الطريقة تستند على تقييم اهتزازات المكونات الهيكلية عن طريق تعريض مناطق... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T12:28+0000

2025-11-19T12:28+0000

2025-11-19T12:28+0000

مجتمع

روسيا

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107284895_0:83:2932:1732_1920x0_80_0_0_ccdf40d8abd692140d89bd5b20a91ba4.jpg

وأشار الباحثون من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية إلى أن معدات ضخ السوائل تصدر عادة "طنينا" يتراوح تردده بين 1 و30 هرتز، بينما يصدر إشعاع بتردد يصل إلى 20 كيلوهرتز الاهتزاز المسموع، وهو تردد لا يتجاوز قدرة السمع البشري.وقال أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد الأبحاث لمواد البناء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، إن "العديد من أنظمة التحكم في المعدات الصناعية والمنزلية تعمل على تسجيل الاهتزازات المتزايدة للمعدات، وتتميز هذه الأنظمة بمزاياها وعيوبها اعتماداً على الأجهزة البصرية المستخدمة فيها".وأكد موستوفشيكوف أن بعضها لا يستطيع "رصد" الاهتزازات غير الصحيحة إلا في نطاق ضيق، وبعضها الآخر معقد ومكلف بسبب ذلك، وبعضها الثالث يعمل ببطء شديد للاستجابة السريعة للطوارئ.وتابع موستوفشيكوف: "تصل صورة متعددة الألوان إلى جهاز كمبيوتر بأداء يشبه أداء أي كمبيوتر محمول حديث تقريبا، وتنشأ هذه الصورة نتيجة تفاعل أشعة الليزر الحمراء والزرقاء والخضراء مع غشاء ثلاثي الأبعاد. إذا بدأ أحد الألوان بالهيمنة، فهذا يعني أن الاهتزاز في أحد النطاقات قد ازداد، وأن عنصرا معينا من معدات إمداد المياه يتطلب اهتماما خاصا".وقال موستوفشيكوف إن المتخصصين يخططون لاختبار نظام المراقبة الجديد في ظل ظروف صناعية صعبة في المستقبل، مع مراعاة احتمال وجود الغبار والبخار.علماء روس ينجحون في تحسين "الوضوح البصري" للأنسجة القحفيةعلماء روس يطورون أحذية لإعادة تأهيل الأشخاص بعد السكتة الدماغية

https://sarabic.ae/20251118/علماء-روس-ينجحون-في-تحسين-الوضوح-البصري-للأنسجة-القحفية-1107235147.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, علوم