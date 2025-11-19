https://sarabic.ae/20251119/باحثون-روس-يبتكرون-تقنية-ليزرية-جديدة-لفحص-سلامة-الأنابيب-عن-بعد-1107285060.html
باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد
باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد
قام باحثون روس بتطوير طريقة للتحكم عن بعد في معدات ضخ السوائل، مشيرين إلى أن هذه الطريقة تستند على تقييم اهتزازات المكونات الهيكلية عن طريق تعريض مناطق
وأشار الباحثون من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية إلى أن معدات ضخ السوائل تصدر عادة "طنينا" يتراوح تردده بين 1 و30 هرتز، بينما يصدر إشعاع بتردد يصل إلى 20 كيلوهرتز الاهتزاز المسموع، وهو تردد لا يتجاوز قدرة السمع البشري.وقال أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد الأبحاث لمواد البناء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، إن "العديد من أنظمة التحكم في المعدات الصناعية والمنزلية تعمل على تسجيل الاهتزازات المتزايدة للمعدات، وتتميز هذه الأنظمة بمزاياها وعيوبها اعتماداً على الأجهزة البصرية المستخدمة فيها".وأكد موستوفشيكوف أن بعضها لا يستطيع "رصد" الاهتزازات غير الصحيحة إلا في نطاق ضيق، وبعضها الآخر معقد ومكلف بسبب ذلك، وبعضها الثالث يعمل ببطء شديد للاستجابة السريعة للطوارئ.وتابع موستوفشيكوف: "تصل صورة متعددة الألوان إلى جهاز كمبيوتر بأداء يشبه أداء أي كمبيوتر محمول حديث تقريبا، وتنشأ هذه الصورة نتيجة تفاعل أشعة الليزر الحمراء والزرقاء والخضراء مع غشاء ثلاثي الأبعاد. إذا بدأ أحد الألوان بالهيمنة، فهذا يعني أن الاهتزاز في أحد النطاقات قد ازداد، وأن عنصرا معينا من معدات إمداد المياه يتطلب اهتماما خاصا".وقال موستوفشيكوف إن المتخصصين يخططون لاختبار نظام المراقبة الجديد في ظل ظروف صناعية صعبة في المستقبل، مع مراعاة احتمال وجود الغبار والبخار.
https://sarabic.ae/20251118/علماء-روس-ينجحون-في-تحسين-الوضوح-البصري-للأنسجة-القحفية-1107235147.html
باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد
قام باحثون روس بتطوير طريقة للتحكم عن بعد في معدات ضخ السوائل، مشيرين إلى أن هذه الطريقة تستند على تقييم اهتزازات المكونات الهيكلية عن طريق تعريض مناطق "مشبوهة" لإشعاع ليزر.
وأشار الباحثون من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية إلى أن معدات ضخ السوائل تصدر عادة "طنينا" يتراوح تردده بين 1 و30 هرتز، بينما يصدر إشعاع بتردد يصل إلى 20 كيلوهرتز الاهتزاز المسموع، وهو تردد لا يتجاوز قدرة السمع البشري.
وأوضح الباحثون أن حدوث اهتزازات بترددات أخرى في هذا النظام قد يشير إلى وجود خلل، مثل انسدادات أو تسريبات في الأنابيب، أو تلف في دعامات خطوط الأنابيب، أو تغير في عمل المضخات.
وقال أندريه موستوفشيكوف، مدير معهد الأبحاث لمواد البناء من جامعة "تومسك" الحكومية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية، إن "العديد من أنظمة التحكم في المعدات الصناعية والمنزلية تعمل على تسجيل الاهتزازات المتزايدة للمعدات، وتتميز هذه الأنظمة بمزاياها وعيوبها اعتماداً على الأجهزة البصرية المستخدمة فيها".
وأكد موستوفشيكوف أن بعضها لا يستطيع "رصد" الاهتزازات غير الصحيحة إلا في نطاق ضيق، وبعضها الآخر معقد ومكلف بسبب ذلك، وبعضها الثالث يعمل ببطء شديد للاستجابة السريعة للطوارئ.
واقترح الباحثون من جامعة "تومسك" بالتعاون مع زملائهم من معهد الطاقة النووية والصناعة في جامعة "سيفاستوبول" الحكومية نظاما جديدا للتحكم عن بعد في حالة الأنابيب والمضخات بدقة وإنتاجية عالية حيث تقوم مصادر انبعاث الليزر بتشكيل أغشية رقيقة متعددة الألوان يمكن من خلالها "رؤية" الاهتزازات غير المرغوب فيها للمعدات.
وتابع موستوفشيكوف: "تصل صورة متعددة الألوان إلى جهاز كمبيوتر بأداء يشبه أداء أي كمبيوتر محمول حديث تقريبا، وتنشأ هذه الصورة نتيجة تفاعل أشعة الليزر الحمراء والزرقاء والخضراء مع غشاء ثلاثي الأبعاد
. إذا بدأ أحد الألوان بالهيمنة، فهذا يعني أن الاهتزاز في أحد النطاقات قد ازداد، وأن عنصرا معينا من معدات إمداد المياه يتطلب اهتماما خاصا".
وقال موستوفشيكوف إن المتخصصين يخططون لاختبار نظام المراقبة الجديد في ظل ظروف صناعية صعبة في المستقبل، مع مراعاة احتمال وجود الغبار والبخار.