بطلب من ولي العهد السعودي... ترامب: سأبدأ الآن التدخل في السودان
بطلب من ولي العهد السعودي... ترامب: سأبدأ الآن التدخل في السودان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تغيير في سياسته تجاه السودان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ فورًا جهودًا لإنهاء الحرب الأهلية المستعرة هناك، بناءً على طلب مباشر من "صديقه المقرب جدًا" محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
جاء الإعلان خلال كلمة ترامب في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، الذي أقيم في مركز كينيدي بواشنطن، وذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع طويل مع ولي العهد في المكتب البيضاوي.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
البرهان يزور النازحين في الفاشر ويتحدث عن "انتهاكات الدعم السريع"
9 نوفمبر, 11:19 GMT
وقد نقلت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل الإعلان، الذي أثار تصفيقًا حارًا من الحاضرين، معظمهم من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، أن واشنطن تعمل بالفعل مع شركاء دوليين بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، للتوسط في وقف إطلاق النار.
لكن ترامب أضاف لمسة شخصية، قائلًا: "أرى الوضع بشكل مختلف الآن عما كنت أراه قبل يوم واحد فقط".
وأوضح أنه لم يكن ينوي التدخل في النزاع الذي يقارب الثالثة سنوات، لكن اقتراح ولي العهد دفع به نحو الإجراء.
وأردف ترامب مخاطبًا الجمهور في المنتدى: "صاحب الجلالة يريد مني القيام بشيء قوي جدًا يتعلق بالسودان"، مضيفًا: "لم يكن ذلك ضمن خططي للتدخل في ذلك... لكنني أرى الآن مدى أهميته بالنسبة لكم ولكثير من أصدقائكم في الغرفة، السودان، وسنبدأ العمل على السودان".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مصر تجدد إدانتها "للانتهاكات المروعة" التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان
17 نوفمبر, 10:25 GMT
وأكد أن إدارته انطلقت في العملية بعد نصف ساعة تقريبًا من انتهاء الاجتماع مع ولي العهد يوم الثلاثاء، قائلًا بثقة: "وتعلمون أننا بدأنا بالفعل العمل على ذلك، حسناً؟".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
