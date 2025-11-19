https://sarabic.ae/20251119/بطلب-من-ولي-العهد-السعودي-ترامب-سأبدأ-الآن-التدخل-في-السودان---1107305772.html

بطلب من ولي العهد السعودي... ترامب: سأبدأ الآن التدخل في السودان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تغيير في سياسته تجاه السودان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ فورًا جهودًا لإنهاء الحرب الأهلية... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء الإعلان خلال كلمة ترامب في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، الذي أقيم في مركز كينيدي بواشنطن، وذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع طويل مع ولي العهد في المكتب البيضاوي. وقد نقلت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل الإعلان، الذي أثار تصفيقًا حارًا من الحاضرين، معظمهم من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، أن واشنطن تعمل بالفعل مع شركاء دوليين بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، للتوسط في وقف إطلاق النار. لكن ترامب أضاف لمسة شخصية، قائلًا: "أرى الوضع بشكل مختلف الآن عما كنت أراه قبل يوم واحد فقط". وأردف ترامب مخاطبًا الجمهور في المنتدى: "صاحب الجلالة يريد مني القيام بشيء قوي جدًا يتعلق بالسودان"، مضيفًا: "لم يكن ذلك ضمن خططي للتدخل في ذلك... لكنني أرى الآن مدى أهميته بالنسبة لكم ولكثير من أصدقائكم في الغرفة، السودان، وسنبدأ العمل على السودان".وأكد أن إدارته انطلقت في العملية بعد نصف ساعة تقريبًا من انتهاء الاجتماع مع ولي العهد يوم الثلاثاء، قائلًا بثقة: "وتعلمون أننا بدأنا بالفعل العمل على ذلك، حسناً؟".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

