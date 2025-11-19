عربي
بوتين: "روساتوم" مستعدة لنقل تقنياتها النووية المتقدمة إلى مصر
بوتين: "روساتوم" مستعدة لنقل تقنياتها النووية المتقدمة إلى مصر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركة "روساتوم" الحكومية مستعدة لتقاسم تقنياتها النووية المتطورة مع مصر، مؤكداً حرص موسكو على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة والابتكار النووي.
وقال بوتين إن ذلك "يشمل تجميع مفاعلات نووية معيارية صغيرة، واستخدام الطاقة النووية السلمية في الطب والزراعة".

وأضاف بوتين أن "روساتوم" تمتلك مجموعة واسعة من التقنيات الفريدة، وأن روسيا منفتحة على تطوير مشاريع مشتركة مع مصر في مختلف قطاعات الاستخدامات النووية السلمية.

وكانت "روساتوم" قد أعلنت، في نهاية أكتوبر /تشرين الأول، عن وصول وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الأولى من محطة الضبعة إلى موقع البناء في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 350 كيلومترًا من القاهرة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
السيسي يوجه الشكر إلى بوتين على دعمه لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية
10:17 GMT

وستضم المحطة أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER-1200 روسية الصنع، وهي مفاعلات من الجيل الثالث+، تلبي أعلى معايير الكفاءة والسلامة الدولية. ستبلغ القدرة الكهربائية الإجمالية المركّبة لمحطة الطاقة النووية نحو 4.8 غيغاواط.

ويتولى القطاع الهندسي في "روساتوم" مهام التصميم العام للمحطة وتنفيذ أعمال البناء، في أول مشروع من نوعه للشركة الروسية في القارة الأفريقية.
