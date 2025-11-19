عربي
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"

بهويتها الفريدة تحتفل سلطنة عُمان باليوم الوطني في العشرين من نوفمبر، ذكرى مرور (281) عامًا على تأسيس الدولة البوسعيدية.
وتستعد السلطنة لتنظيم الاستعراض العسكري في 20 من نوفمبر الذي يُجسد الانتماء، والولاء لعُمان والـسلطان، وسيتضمن هذا الاحتفال تقديم عرض عسكري تقدمه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى عروض لقوات الفرقة الوطنية، والخيالة السلطانية، وعروض موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.
كما يقيم العُمانيون الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ويحيون الذكرى كل عام بطقوس عُمانية تقليدية تحيي التراث العُماني المتصل بالتطور الحالي الذي تشهده السلطنة.
ويشارك العُمانيون في جميع أنحاء السلطنة في إحياء العيد الوطني عبر احتفالات متعددة ومظاهر احتفاء كبيرة تتجلى في تزيين الشوارع في العاصمة مسقط والمدن الأخرى.
كما يحتفل الشباب على مدار عدة أيام بطقوس خاصة، حيث ينظمون مسيرات ليلية بالسيارات، مع تشغيل منبهات الصوت طوال المسيرة ورفع الأضواء، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد الوطني.
ويحرص العُمانيون على مظاهر الاحتفال في الأعياد بشكل عام ومنها العيد الوطني، عبر "سباق الهجن" وكذلك "سباق الخيل"، والتردد على الأسواق الشعبية لشراء البخور والمنتجات الشعبية، كما يحرصون أيضًا على ارتداء الأزياء الشعبية والتراثية تعبيرًا عن تمسكهم بهويتهم وأصالتهم.
