"6 بي - 50".. مدفع رشاش روسي بـ 700 طلقة في الدقيقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة التي يمكن استخدامها بواسطة جنود مشاة في مواقع ثابتة أو عن طريق تثبيتها على مركبات متحركة للتصدي للأهداف البرية... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
ويشمل ذلك المدفع الرشاش "6 بي - 50"، الذي تم تصميمه للاشتباك مع المركبات الخفيفة وأفراد المشاة وحتى الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات قريبة.
2025
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة التي يمكن استخدامها بواسطة جنود مشاة في مواقع ثابتة أو عن طريق تثبيتها على مركبات متحركة للتصدي للأهداف البرية المعادية.
ويشمل ذلك المدفع الرشاش "6 بي - 50"، الذي تم تصميمه للاشتباك مع المركبات الخفيفة وأفراد المشاة وحتى الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات قريبة.