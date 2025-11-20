عربي
true
أكثر من 4 مليون هدية سنويا… موسكو ترفع إنتاج الحلويات استعدادا لأعياد رأس السنة

11:31 GMT 20.11.2025
تابعنا عبر
أعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة، أن شركة "يونايتد كونفكشنرز" القابضة في موسكو، والتي تضم مصانع "كراسني أوكتيابر" و"روت فرونت" و"بابايفسكي"، قد طورت 57 نوعا من مجموعات هدايا الحلويات للعام الجديد، والتي يتم إنتاجها على مدار الساعة.
وقال مكسيم ليكسوتوف لوكالة "سبوتنيك": "بتوجيه من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تقدم المدينة دعما شاملًا لشركات صناعة الأغذية. تنتج شركات موسكو مجموعة واسعة من منتجات رأس السنة، محافظةً على التقاليد ومطبقة حلولا عصرية. في هذا العام الجديد، ستقدم مصانع "يونايتد كونفكشنرز" وحدها 57 نوعًا من مجموعات هدايا الحلويات المختلفة. تنتج الشركة أكثر من 4.6 مليون تذكار حلو سنويًا".
تشمل المجموعات الشوكولاتة والبسكويت والويفر والحلويات، تتراوح أوزان الهدايا بين 150 غرامًا و1.5 كيلوغرام.

تأتي الهدايا في عبوات كرتونية وخشبية زاهية الألوان، بتصاميم عصرية وكلاسيكية. تشمل الخيارات على شكل أنابيب، وألعابًا طرية، وتماثيل بابا نويل، وعذراء الثلج، وحصانًا - رمز العام الجديد.
وصرح أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو: "اليوم، تنتج أكثر من 120 شركة في موسكو منتجات الحلويات: الكعك، والحلوى، والمعجنات. ينتج مصنع كراسني أكتوبر وحده أكثر من 300 منتج - من مسحوق الكاكاو إلى الشوكولاتة والحلوى المصنوعة يدويا".

موسكو هي أكبر مركز صناعي وعلمي-هندسي في روسيا. تفتتح فيها حوالي 150 شركة عالية التقنية سنويًا. تعمل في العاصمة الروسية حاليًا ما يقرب من 4600 شركة صناعية، توظف حوالي 755 ألف شخص. يتوفر أكثر من 20 إجراءً فعالًا لدعم المنتجين، بما في ذلك برنامج قروض استثمارية تفضيلية وأدوات أخرى.
باحثون روس يبتكرون تقنية ليزرية جديدة لفحص سلامة الأنابيب عن بعد
