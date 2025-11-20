https://sarabic.ae/20251120/أوكسفام-أرباح-مليارديرات-مجموعة-العشرين-في-عام-واحد-تكفي-للقضاء-على-الفقر-في-العالم-1107309572.html

"أوكسفام": أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر

قالت منظمة أوكسفام الخميس إن أصحاب المليارات في الاقتصادات الكبرى في العالم حققوا خلال العام الماضي 2.2 تريليون دولار، وهو مبلغ يكفي لانتشال جميع فقراء العالم... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

ودعت المنظمة، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، قادة مجموعة العشرين، الذين يلتقون هذا الأسبوع، إلى دعم المبادرات التي تقودها جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة، لمعالجة التفاوت الهائل في الثروة العالمية وأعباء الديون التي تخنق البلدان النامية.وقالت أوكسفام إن أصحاب المليارات في الدول الـ19 الأعضاء في المجموعة حققوا أرباحًا قدرها 2.2 تريليون دولار العام الماضي، لترتفع ثرواتهم المجمّعة إلى 15.6 تريليون دولار، بحسب قائمة "فوربس".وأضافت المنظمة في بيان أن:وأيدت أوكسفام توصية ستقدّمها جنوب إفريقيا خلال القمة، المقررة في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، لإنشاء لجنة دولية لمعالجة عدم المساواة على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أميتاب بيهار، في بيان: "إذا أنشأت مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لجنة دولية جديدة معنية بعدم المساواة، فستكون خطوة هائلة في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بتفاقم الفوارق".كما دعت أوكسفام إلى فرض ضرائب عادلة على أثرياء العالم "للمساعدة في القضاء على الفقر ومحاربة تغيّر المناخ".واتهمت المنظمة الولايات المتحدة، التي تقاطع القمة في جوهانسبرغ، بالدفاع عن "سياسات مدمّرة، من تعرفات جمركية متهوّرة إلى خفض المساعدات المنقذة للحياة"، وهي سياسات ترى أنها تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرة إلى أن 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة.وتضم مجموعة العشرين 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتمثل مجتمعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم.وتأمل جنوب إفريقيا أن تنجح قمتها، وهي أول اجتماع لمجموعة العشرين يُعقد في إفريقيا، في وضع القضايا التي تواجه القارة والدول النامية في "الجنوب العالمي" في صدارة أجندة المجموعة قبل أن تسلّم رئاستها الدورية للولايات المتحدة عام 2026.

