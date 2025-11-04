غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/غوتيريش-700-مليون-شخص-يعانون-من-الفقر-المدقع-في-العالم-1106711781.html
غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم
غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن "700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم". 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T08:08+0000
2025-11-04T08:08+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أنطونيو غوتيريش
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg
وأكد غوتيريش، أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن "الدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم المطلوب"، مضيفًا: "نحن بعيدون حتى الآن عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وتابع: "نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه"، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية.وكان الدكتور كوستانتينوس برهوتسفا، كبير مستشاري السياسات في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أكد أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "ما زالا خاضعين لهيمنة القوى الغربية".وأوضح برهوتسفا أن "الدول الأفريقية عانت لعقود طويلة من شروط القروض الصارمة، بما في ذلك "تعديلات هيكلية أدت إلى إلغاء كامل للإعانات الاجتماعية، وأكثر من 40 انقلابًا عسكريًا".وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وهي دولة لطالما انتُقدت بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، يبدو أن هذه المبادئ قد تلاشت".وتابع برهوتسفا: "عليهم أن يظهروا تضامنهم، وبأي ثمن، يريدون استمرار الحرب مهما طال أمدها. وفي النهاية، لا نعلم حتى إلى أين سيتجه هذا".وقال: "هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مؤسسات فوق وطنية لا تخضع للمساءلة أمام أي دولة في العالم، والجنوب العالمي بدأ بالفعل في ابتكار آليات بديلة، انظروا إلى بنك "بريكس"، على سبيل المثال".وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية"، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.
https://sarabic.ae/20250519/7-أطعمة-تقهر-فقر-الدم-طبيعيا-لا-تتجاهلها-1100743780.html
https://sarabic.ae/20250409/الشيخ-إبراهيم-آل-خليفة-المشاريع-الصغيرة-أداة-الأمم-المتحدة-لمكافحة-الفقر-في-آسيا-وأفريقيا-1099380539.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7358d217022c0559bf0467332d9c5452.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم

غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم

08:08 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن "700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم".
وأكد غوتيريش، أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن "الدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم المطلوب"، مضيفًا: "نحن بعيدون حتى الآن عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتابع: "نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه"، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية.
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
مجتمع
7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها
19 مايو, 14:43 GMT
وكان الدكتور كوستانتينوس برهوتسفا، كبير مستشاري السياسات في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أكد أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "ما زالا خاضعين لهيمنة القوى الغربية".
مؤكدًا أن "منح أوكرانيا مبالغ مالية ضخمة لا علاقة له بالتنمية بقدر ما هو انعكاس لحسابات جيوسياسية"، وذلك تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأخيرة.
وأوضح برهوتسفا أن "الدول الأفريقية عانت لعقود طويلة من شروط القروض الصارمة، بما في ذلك "تعديلات هيكلية أدت إلى إلغاء كامل للإعانات الاجتماعية، وأكثر من 40 انقلابًا عسكريًا".
وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وهي دولة لطالما انتُقدت بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، يبدو أن هذه المبادئ قد تلاشت".
الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الشيخ إبراهيم آل خليفة: المشاريع الصغيرة أداة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في آسيا وأفريقيا
9 أبريل, 13:39 GMT
وتابع برهوتسفا: "عليهم أن يظهروا تضامنهم، وبأي ثمن، يريدون استمرار الحرب مهما طال أمدها. وفي النهاية، لا نعلم حتى إلى أين سيتجه هذا".

وأشار إلى أن "مئات الملايين من الأفارقة، الذين يعيشون تحت خط الفقر، ما زالوا مهمشين، فيما تُوجّه الموارد لمكان آخر"، مؤكدًا أن "الأمر لا يقتصر على أفريقيا فحسب، بل يتعلق بالحاجة الملحة للإصلاح".

وقال: "هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مؤسسات فوق وطنية لا تخضع للمساءلة أمام أي دولة في العالم، والجنوب العالمي بدأ بالفعل في ابتكار آليات بديلة، انظروا إلى بنك "بريكس"، على سبيل المثال".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية"، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала