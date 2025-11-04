https://sarabic.ae/20251104/غوتيريش-700-مليون-شخص-يعانون-من-الفقر-المدقع-في-العالم-1106711781.html

غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم

صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن "700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم". 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد غوتيريش، أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن "الدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم المطلوب"، مضيفًا: "نحن بعيدون حتى الآن عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وتابع: "نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه"، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول النامية.وكان الدكتور كوستانتينوس برهوتسفا، كبير مستشاري السياسات في الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، أكد أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "ما زالا خاضعين لهيمنة القوى الغربية".وأوضح برهوتسفا أن "الدول الأفريقية عانت لعقود طويلة من شروط القروض الصارمة، بما في ذلك "تعديلات هيكلية أدت إلى إلغاء كامل للإعانات الاجتماعية، وأكثر من 40 انقلابًا عسكريًا".وأضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وهي دولة لطالما انتُقدت بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، يبدو أن هذه المبادئ قد تلاشت".وتابع برهوتسفا: "عليهم أن يظهروا تضامنهم، وبأي ثمن، يريدون استمرار الحرب مهما طال أمدها. وفي النهاية، لا نعلم حتى إلى أين سيتجه هذا".وقال: "هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مؤسسات فوق وطنية لا تخضع للمساءلة أمام أي دولة في العالم، والجنوب العالمي بدأ بالفعل في ابتكار آليات بديلة، انظروا إلى بنك "بريكس"، على سبيل المثال".وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عاجزان عن مواكبة التغيرات الجيوسياسية والمناخية"، ودعا إلى تجاوز نماذج التمويل التقليدية.

