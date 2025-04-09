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الشيخ إبراهيم آل خليفة: المشاريع الصغيرة أداة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في آسيا وأفريقيا
الشيخ إبراهيم آل خليفة: المشاريع الصغيرة أداة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في آسيا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
تواصل وكالة "سبوتتنيك"، لليوم الثالث على التوالي، رصد فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الرابعة عشرة، والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T13:39+0000
2025-04-09T13:39+0000
منظمة الأمم المتحدة
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة في المجال الصناعي، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع شركات دولية عدة، على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة الفقر".وأشار إلى أنهم "يعملون في 54 دولة، وهم معنيون بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في غرب اَسيا وجنوبها وأفريقيا".وأوضح أن "هذه المبادرة تهدف إلى مواجهة تحديات الفقر المتزايدة والحد من التفاوت الكبير في الدخل، وذلك في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب التزايد السكاني في تلك الدول".وكانت انطلقت، الاثنين الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الرابعة عشرة، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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منظمة الأمم المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, تقارير سبوتنيك, حصري
منظمة الأمم المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, تقارير سبوتنيك, حصري

الشيخ إبراهيم آل خليفة: المشاريع الصغيرة أداة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في آسيا وأفريقيا

13:39 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Basil Shartouhالشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة
الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Basil Shartouh
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حصري
تواصل وكالة "سبوتتنيك"، لليوم الثالث على التوالي، رصد فعاليات مؤتمر قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الرابعة عشرة، والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة في المجال الصناعي، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع شركات دولية عدة، على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة الفقر".
وأشار إلى أنهم "يعملون في 54 دولة، وهم معنيون بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في غرب اَسيا وجنوبها وأفريقيا".
وأوضح أن "هذه المبادرة تهدف إلى مواجهة تحديات الفقر المتزايدة والحد من التفاوت الكبير في الدخل، وذلك في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب التزايد السكاني في تلك الدول".
وكانت انطلقت، الاثنين الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة 14 من قمة الاستثمار "AIM" بنسخته الرابعة عشرة، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
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