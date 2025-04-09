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وزارة الاستثمار الأردنية: المملكة وجهة مثالية للاستثمار بفضل التسهيلات والاتفاقيات التجارية العالمية
وزارة الاستثمار الأردنية: المملكة وجهة مثالية للاستثمار بفضل التسهيلات والاتفاقيات التجارية العالمية
سبوتنيك عربي
أوضح الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، زاهر القطارنة، اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر وجهة مثالية للاستثمار بفضل التسهيلات والاتفاقيات... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال القطارنة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الاستثمار السنوي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنه توجد فرص استثمارية كبيرة في المملكة الأردنية، وذلك نتيجة للتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأهمها وجود سوق مفتوح لأكثر من 50 دولة حول العالم من خلال اتفاقيات السوق الحرة الموقعة بين الأردن وتلك الدول، التي تضمن الوصول إلى أكثر من مليار و400 مليون مستهلك.وأضاف القطارنة أن "الإعفاءات الضريبية والجمركية، ووجود نظام مالي قوي وثابت، ساهمت في زيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة".ونوّه القطارنة إلى أن ما يستفيد فيه المستثمرون في حال قرروا الاستثمار في الأردن، هو ليس البيع في السوق المحلية فقط ولكن الوصول للعالمية، عن طريق إجراءات سهلة دون قيود أو تعرفة.وأشار القطارنة إلى المميزات التي يتمتع بها الأردن، ومنها "قوة العملة الأردنية والنظام المصرفي الأردني الذي يعتبر من أقوى أنظمة المصارف في العالم".وخلص القطارنة إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن يوفر بيئة خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع دول العالم، ناهيك عن الامتيازات والإعفاءات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالمدولتان عربيتان في مقدمة الداعمين لقطاع الكهرباء في سوريا
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العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار, استثمار, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري
العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد, الأخبار, استثمار, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري

وزارة الاستثمار الأردنية: المملكة وجهة مثالية للاستثمار بفضل التسهيلات والاتفاقيات التجارية العالمية

13:16 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 09.04.2025)
© Sputnik . Sputnikالأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطارنة
الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطارنة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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أوضح الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، زاهر القطارنة، اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر وجهة مثالية للاستثمار بفضل التسهيلات والاتفاقيات التجارية العالمية.
وقال القطارنة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الاستثمار السنوي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إنه توجد فرص استثمارية كبيرة في المملكة الأردنية، وذلك نتيجة للتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وأهمها وجود سوق مفتوح لأكثر من 50 دولة حول العالم من خلال اتفاقيات السوق الحرة الموقعة بين الأردن وتلك الدول، التي تضمن الوصول إلى أكثر من مليار و400 مليون مستهلك.
وأضاف القطارنة أن "الإعفاءات الضريبية والجمركية، ووجود نظام مالي قوي وثابت، ساهمت في زيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة".
وأشار القطارنة إلى أن وزارة الاستثمار الأردنية شددت على التواجد في المؤتمر "للتواصل مع كبرى الشركات الاستثمارية في العالم، وإعطاءهم نبذة عن المزايا الاستثمارية، والبيئة الاستثمارية في الأردن، وما نقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لمحاولة جذبهم إلى الأردن".
ونوّه القطارنة إلى أن ما يستفيد فيه المستثمرون في حال قرروا الاستثمار في الأردن، هو ليس البيع في السوق المحلية فقط ولكن الوصول للعالمية، عن طريق إجراءات سهلة دون قيود أو تعرفة.
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وأشار القطارنة إلى المميزات التي يتمتع بها الأردن، ومنها "قوة العملة الأردنية والنظام المصرفي الأردني الذي يعتبر من أقوى أنظمة المصارف في العالم".
وخلص القطارنة إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن يوفر بيئة خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع دول العالم، ناهيك عن الامتيازات والإعفاءات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
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