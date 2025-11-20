https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-الاتفاق-اليوناني-الأوكراني-بشأن-المسيرات-البحرية-آت-1107334351.html
الخارجية الروسية: رد موسكو على الاتفاق اليوناني الأوكراني بشأن المسيرات البحرية آت
الخارجية الروسية: رد موسكو على الاتفاق اليوناني الأوكراني بشأن المسيرات البحرية آت
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن رد موسكو على الاتفاق اليوناني-الأوكراني بشأن تطوير المسيرات البحرية سيأتي. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T15:52+0000
2025-11-20T15:52+0000
2025-11-20T15:52+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين، تعليقا على اتفاق اليونان وأوكرانيا، على الإنتاج المشترك لمسيرات بحرية في أحواض بناء السفن اليونانية: "سيتبع ذلك ردٌّ مناسب أيضًا".وقال ميتسوتاكيس للصحفيين، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحكومة اليونانية: "لم تُحدد بعد الأدوات المالية التي تتجاوز القدرات الوطنية لتمويل مثل هذه المشاريع. لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكننا فيها مناقشة هذا الأمر. لم تنتج بعد فكرة إنشاء صندوق دفاع أوروبي لتمويل مشاريع ذات مصلحة أوروبية مشتركة".وسبق لميتسوتاكيس أن صرح، قبل ذلك، بأنّ أيّ مشاريع دفاعية للاتحاد الأوروبي، ولا سيّما "جدار المسيرات" ينبغي أن تشمل ليس فقط حدوده الشرقية، بل أيضاً حدوده الجنوبية.باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه
https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعقدان-مشاورات-حول-الأبعاد-الصاروخية-للاستقرار-الاستراتيجي-1107333248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: رد موسكو على الاتفاق اليوناني الأوكراني بشأن المسيرات البحرية آت
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن رد موسكو على الاتفاق اليوناني-الأوكراني بشأن تطوير المسيرات البحرية سيأتي.
وقالت زاخاروفا للصحفيين، تعليقا على اتفاق اليونان وأوكرانيا، على الإنتاج المشترك لمسيرات بحرية في أحواض بناء السفن اليونانية: "سيتبع ذلك ردٌّ مناسب أيضًا".
وصرّح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم 24 أوكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بأن دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لإنشاء صندوق واحد لتمويل مشاريع الدفاع المشتركة، وتحديدًا "جدار المسيرات".
وقال ميتسوتاكيس للصحفيين، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحكومة اليونانية: "لم تُحدد بعد الأدوات المالية التي تتجاوز القدرات الوطنية لتمويل مثل هذه المشاريع. لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكننا فيها مناقشة هذا الأمر. لم تنتج بعد فكرة إنشاء صندوق دفاع أوروبي لتمويل مشاريع ذات مصلحة أوروبية مشتركة".
وأضاف ميتسوتاكيس أنه سيصر على إجراء المزيد من المناقشات حول "جدار المسيرات" لأن المشروع يلبي "الاحتياجات الأوروبية الحقيقية".
وسبق لميتسوتاكيس أن صرح، قبل ذلك، بأنّ أيّ مشاريع دفاعية للاتحاد الأوروبي، ولا سيّما "جدار المسيرات" ينبغي أن تشمل ليس فقط حدوده الشرقية، بل أيضاً حدوده الجنوبية.