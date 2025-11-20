https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعقدان-مشاورات-حول-الأبعاد-الصاروخية-للاستقرار-الاستراتيجي-1107333248.html
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول الأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول الأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن روسيا والصين أجروا مشاورات في موسكو حول الدفاع الصاروخي والأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T14:45+0000
2025-11-20T14:45+0000
2025-11-20T14:45+0000
روسيا
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت الخارجية في بيان: "عقدت المشاورات الروسية الصينية في موسكو على مستوى الهيئات المختصة بشأن الدفاع الصاروخي والأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي".وأعرب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، عن أمل الوزارة في رسم آفاق جديدة للتعاون الدفاعي مع الصين.وقال بيلاؤوسوف، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الروسية: "أتوقع أن نرسم اليوم آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي".وأضاف أن "التعاون العسكري بين روسيا والصين، يقوم على الثقة المتبادلة وفهم مصالح كلا البلدين".وقالت الوزارة في بيان: "أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا، خلال زيارة الوفد الصيني لموسكو".وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى 80 للانتصار المشترك على الفاشية الألمانية واليابان.بوتين: موسكو تولي اهتماما خاصا للتعاون الثلاثي بصيغة "روسيا-منغوليا-الصين"
https://sarabic.ae/20251120/بيلاؤوسوف-روسيا-والصين-وسعتا-نطاق-التدريبات-المشتركة-البرية-والبحرية-والجوية-بشكل-كبير-1107325697.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول الأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن روسيا والصين أجروا مشاورات في موسكو حول الدفاع الصاروخي والأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي.
وقالت الخارجية في بيان: "عقدت المشاورات الروسية الصينية في موسكو على مستوى الهيئات المختصة بشأن الدفاع الصاروخي والأبعاد الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف البيان: "أجريت مراجعة متعمقة للقضايا المذكورة أعلاه، والتي تضمنت تحليلا مشتركا لعوامل زعزعة الاستقرار ذات الصلة التي تخلق مخاطر استراتيجية على الأمن العالمي والإقليمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول طرق تقليلها".
وأعرب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، عن أمل الوزارة في رسم آفاق جديدة للتعاون الدفاعي مع الصين.
وقال بيلاؤوسوف، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الروسية: "أتوقع أن نرسم اليوم آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي".
وأضاف أن "التعاون العسكري بين روسيا والصين، يقوم على الثقة المتبادلة وفهم مصالح كلا البلدين".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، عقد محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا.
وقالت الوزارة في بيان: "أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، محادثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية الفريق أول تشانغ يوشيا، خلال زيارة الوفد الصيني لموسكو".
وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى 80 للانتصار المشترك على الفاشية الألمانية واليابان.