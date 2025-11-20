عربي
باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه
باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد الحديث عن ملفات الفساد داخل أوكرانيا والضغوط الدولية المتزايدة على زيلينسكي، تحدّث خبراء ومتابعون للشأن الروسي والدولي، عن تداعيات ملفات الفساد على... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T11:48+0000
2025-11-20T11:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg
الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، قال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يطالب زيلينسكي بالمفاوضات "للهروب الى الأمام" وتشتيت الرأي العام عن قضايا الفساد التي لا بد أن تطاله". وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "حالة التخبط في التصريحات داخل أوكرانيا بعد فتح ملف الفساد في الشركة الرئيسية للطاقة"، لافتا إلى أن "الاتهامات توجّه إلى دائرة زيلينسكي وليس إليه مباشرة حتى الآن"، واعتبر أن "ترامب يمتلك بناء على ذلك ورقة ضغط قوية عبر كشف ملفات الفساد للضغط على زيلينسكي سياسيا من أجل قبول الحل في أوكرانيا وفق الشروط الروسية". من جهته، تطرق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسين صفي الدين، إلى تورط زيلينسكي في قضايا فساد، مشيرا إلى أن "ملف الفساد قائم منذ بداية الصراع في أوكرانيا". ورأى المتخصص في الشأن الروسي، أن "ما جرى في ألاسكا يشكل اتفاقا غير معلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن التناقضات ناتجة عن السعي الجدي لترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الطرح الذي قدمه يمثل الحل، غير أن العقبة الأساسية تكمن في الدول الأوروبية التي تتحرك بإيعاز من الدولة العميقة الأميركية لإفشال خطة ترامب".
باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه

11:48 GMT 20.11.2025
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
حصري
في ظل تصاعد الحديث عن ملفات الفساد داخل أوكرانيا والضغوط الدولية المتزايدة على زيلينسكي، تحدّث خبراء ومتابعون للشأن الروسي والدولي، عن تداعيات ملفات الفساد على الصراع في أوكرانيا ومسار التسوية المحتملة بين موسكو وواشنطن.
الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، قال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يطالب زيلينسكي بالمفاوضات "للهروب الى الأمام" وتشتيت الرأي العام عن قضايا الفساد التي لا بد أن تطاله".
وأضاف خلف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن زيلينسكي متورط بالفساد، إلا أن الرهان عليه ما زال قائما من جانب أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الإصرار الأوروبي على دعمه يعود إلى خشية النخب من الظهور بمظهر الخاسر أمام شعوبها، أو الكشف عن تورطها في ملفات الفساد داخل أوكرانيا".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس وزراء أوكراني أسبق: فرص زيلينسكي في البقاء وسط فضائح الفساد "ضئيلة جدا"
01:01 GMT
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "حالة التخبط في التصريحات داخل أوكرانيا بعد فتح ملف الفساد في الشركة الرئيسية للطاقة"، لافتا إلى أن "الاتهامات توجّه إلى دائرة زيلينسكي وليس إليه مباشرة حتى الآن"، واعتبر أن "ترامب يمتلك بناء على ذلك ورقة ضغط قوية عبر كشف ملفات الفساد للضغط على زيلينسكي سياسيا من أجل قبول الحل في أوكرانيا وفق الشروط الروسية".
من جهته، تطرق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسين صفي الدين، إلى تورط زيلينسكي في قضايا فساد، مشيرا إلى أن "ملف الفساد قائم منذ بداية الصراع في أوكرانيا".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
أمس, 08:36 GMT
وقال لـ"سبوتنيك": "ملف الفساد ليس عاملا أساسيا أو محوريا في تحديد مسار إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مؤكدا أن "الجبهة الميدانية هي التي ستحدد ميزان القوى القادر على حسم النزاع". ولفت إلى أن زيلينسكي أُتي به " كفاسد ومتعاون ضمن الإطار الاستعماري للدولة العميقة"، وذلك بعد الانقلاب عل اتفاق مينسك.
ورأى المتخصص في الشأن الروسي، أن "ما جرى في ألاسكا يشكل اتفاقا غير معلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن التناقضات ناتجة عن السعي الجدي لترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الطرح الذي قدمه يمثل الحل، غير أن العقبة الأساسية تكمن في الدول الأوروبية التي تتحرك بإيعاز من الدولة العميقة الأميركية لإفشال خطة ترامب".
