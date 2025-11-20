https://sarabic.ae/20251120/باحثون-عبر-سبوتنيك-المفاوضات-خطة-لهروب-زيلنيسكي-من-فضحية-الفساد-وترامب-يدرك-تورطه-1107323223.html

باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه

باحثون عبر "سبوتنيك": المفاوضات خطة لهروب زيلنيسكي من فضحية الفساد وترامب يدرك تورطه

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد الحديث عن ملفات الفساد داخل أوكرانيا والضغوط الدولية المتزايدة على زيلينسكي، تحدّث خبراء ومتابعون للشأن الروسي والدولي، عن تداعيات ملفات الفساد على... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T11:48+0000

2025-11-20T11:48+0000

2025-11-20T11:48+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

مفاوضات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095603109_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_172a1e3d6af27fd7d53c1dc06719b051.jpg

الباحث في الشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، قال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يطالب زيلينسكي بالمفاوضات "للهروب الى الأمام" وتشتيت الرأي العام عن قضايا الفساد التي لا بد أن تطاله". وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "حالة التخبط في التصريحات داخل أوكرانيا بعد فتح ملف الفساد في الشركة الرئيسية للطاقة"، لافتا إلى أن "الاتهامات توجّه إلى دائرة زيلينسكي وليس إليه مباشرة حتى الآن"، واعتبر أن "ترامب يمتلك بناء على ذلك ورقة ضغط قوية عبر كشف ملفات الفساد للضغط على زيلينسكي سياسيا من أجل قبول الحل في أوكرانيا وفق الشروط الروسية". من جهته، تطرق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسين صفي الدين، إلى تورط زيلينسكي في قضايا فساد، مشيرا إلى أن "ملف الفساد قائم منذ بداية الصراع في أوكرانيا". ورأى المتخصص في الشأن الروسي، أن "ما جرى في ألاسكا يشكل اتفاقا غير معلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن التناقضات ناتجة عن السعي الجدي لترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الطرح الذي قدمه يمثل الحل، غير أن العقبة الأساسية تكمن في الدول الأوروبية التي تتحرك بإيعاز من الدولة العميقة الأميركية لإفشال خطة ترامب".

https://sarabic.ae/20251120/رئيس-وزراء-أوكراني-سابق-فرص-زيلينسكي-في-البقاء-وسط-فضائح-الفساد-ضئيلة-جدا-1107308741.html

https://sarabic.ae/20251119/اسم-زيلينسكي-يطفو-على-سطح-فضيحة-الفساد-الكبرى-في-قطاع-الطاقة-الأوكراني-1107275533.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري