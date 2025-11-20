تهاجم في البر والبحر.. قدرات خارقة لـ "المشروع 21632" الروسية

عربي
بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة وقادة بالقوات المسلحة الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/تهاجم-في-البر-والبحر-قدرات-خارقة-لـ-المشروع-21632-الروسية-1107340211.html
تهاجم في البر والبحر.. قدرات خارقة لـ "المشروع 21632" الروسية
تهاجم في البر والبحر.. قدرات خارقة لـ "المشروع 21632" الروسية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أحد أضخم أساطيل العالم حجما وأفضلها تسليحا من حيث تنوع وحداته البحرية التي تشمل غواصات نووية وتقليدية ومدمرات وفرقاطات وطرادات وحاملات طائرات،... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T18:34+0000
2025-11-20T18:34+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099113049_0:0:1355:762_1920x0_80_0_0_affad74aef2f19ea9f27b5c30684f3f7.jpg
وتكمن خطورة هذا النوع من الوحدات البحرية في قدرتها على توفير الدعم النيراني للقوات البرية من السواحل القريبة من ميدان القتال في ذات الوقت الذي يمكنه شن هجمات ضد أهداف بحرية.ويعني ذلك أن هذه النوع من السفن الحربية يمكنه اختراق خطوط الدفاع الساحلي للعدو والوصول إلى سواحله البحرية أو حتى اختراقها إلى عمق الدولة عبر الأنهار، بصورة يمكنها أن تقلب موازين القوى في أي معركة برية.ويقول موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي إن هذا السفينة الحربية مصممة للعمل في المياه الضحلة في أي خليج أو بحيرة أو أي منطقة بحرية ساحلية لا يمكن للسفن الأخرى الوصول إليها.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذه السفينة مزودة بقوة نيرانية خارقة بالنسبة لحجمها وطبيعة مهامها تشمل أنظمة مدفعية مختلفة تمكنها من شن هجمات قوية ضد أي قوة برية معادية قريبة من الشاطئ أو ضد السفن والوحدات البحرية المعادية.وإضافة إلى مهامها في وقت الحرب، فإن هذه السفينة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة في وقت السلم مثل حماية المناطق الساحلية والمسطحات المائية الموجودة داخل حدود الدولة مثل البحيرات الكبيرة.
https://sarabic.ae/20250811/بحجم-كورفيت-وقوة-فرقاطة-معلومات-عن-سفينة-المشروع-22800-الروسية-1103593060.html
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099113049_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_74d1fa1ec1fe1567f0be3dded4c451cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

تهاجم في البر والبحر.. قدرات خارقة لـ "المشروع 21632" الروسية

18:34 GMT 20.11.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا أحد أضخم أساطيل العالم حجما وأفضلها تسليحا من حيث تنوع وحداته البحرية التي تشمل غواصات نووية وتقليدية ومدمرات وفرقاطات وطرادات وحاملات طائرات، إضافة إلى السفن المخصصة لمهام مثل "المشروع 21632" (بروجيكت 21632) المصممة للعمل في مياه البحار والأنهار، على حد سواء.
وتكمن خطورة هذا النوع من الوحدات البحرية في قدرتها على توفير الدعم النيراني للقوات البرية من السواحل القريبة من ميدان القتال في ذات الوقت الذي يمكنه شن هجمات ضد أهداف بحرية.
ويعني ذلك أن هذه النوع من السفن الحربية يمكنه اختراق خطوط الدفاع الساحلي للعدو والوصول إلى سواحله البحرية أو حتى اختراقها إلى عمق الدولة عبر الأنهار، بصورة يمكنها أن تقلب موازين القوى في أي معركة برية.
سفينة كاراكوت إيه الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
11 أغسطس, 08:38 GMT
ويقول موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي إن هذا السفينة الحربية مصممة للعمل في المياه الضحلة في أي خليج أو بحيرة أو أي منطقة بحرية ساحلية لا يمكن للسفن الأخرى الوصول إليها.

المواصفات الفنية

الإزاحة (وزن السفينة): 560 طنا
الطول: 61.4 متر
العارضة (العرض عند سطح الماء في منتصف السفينة): 9.6 متر
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): متران
السرعة القصوى: 26 عقدة (48.1 كلم/ ساعة)
المدى: 1500 ميل (2414 كلم)
أقصى فترة بقاء في البحر دون إمدادات: 10 أيام
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
19 يناير, 21:43 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه السفينة مزودة بقوة نيرانية خارقة بالنسبة لحجمها وطبيعة مهامها تشمل أنظمة مدفعية مختلفة تمكنها من شن هجمات قوية ضد أي قوة برية معادية قريبة من الشاطئ أو ضد السفن والوحدات البحرية المعادية.
وإضافة إلى مهامها في وقت الحرب، فإن هذه السفينة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام متنوعة في وقت السلم مثل حماية المناطق الساحلية والمسطحات المائية الموجودة داخل حدود الدولة مثل البحيرات الكبيرة.
© Sputnik"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
المشروع - 11356... فرقاطة روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала