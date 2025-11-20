https://sarabic.ae/20251120/لافروف-يؤكد-عمق-الشراكة-الاستراتيجية-الروسية-اللاوسية-في-الذكرى-الـ65-لعلاقات-البلدين--1107291006.html
لافروف يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية الروسية-اللاوسية في الذكرى الـ65 لعلاقات البلدين
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات الروسية-اللاوسية، التي احتفلت، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، تقوم
واستعرض لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام لاوسية، أبرز محطات العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن عام 2025 يتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، والحرب العالمية الثانية، وبالذكرى الـ70 لتأسيس الحزب الثوري الشعبي اللاوسي والـ50 لإعلان جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.ولفت لافروف إلى كثافة الحوار السياسي رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره اللاوسي، سونساي سيفاندون، 3 مرات خلال 2024-2025، كما عقد أول منتدى أعمال روسي-لاوسي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك هذا العام. وثمن لافروف موقف لاوس المحايد والمتوازن إزاء الأزمة الأوكرانية وتأييدها لمعالجة أسباب الصراع الجذرية وضمان أمن روسيا.وأشار لافروف إلى نهج لاوس الهادف إلى تعزيز هيكل الأمن والتعاون الإقليمي المقام حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجهودهم الدؤوبة لتعزيز شراكة الحوار بين روسيا والرابطة.وختم لافروف بالتأكيد أن الشراكة الاستراتيجية الروسية-اللاوسية تمضي نحو المستقبل بثقة وتفتح آفاقا واعدة للتعاون خدمة للسلام والازدهار المشترك.بوتين يلتقي برئيس وزراء لاوس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقيوزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات الروسية-اللاوسية، التي احتفلت، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، تقوم على أسس راسخة من الصداقة، مشددا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تتطور بقوة في ظل التحديات العالمية الجديدة.
واستعرض لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام لاوسية، أبرز محطات العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن عام 2025 يتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، والحرب العالمية الثانية، وبالذكرى الـ70 لتأسيس الحزب الثوري الشعبي اللاوسي والـ50 لإعلان جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وأشاد لافروف بالدور السوفييتي التاريخي في دعم استقلال لاوس وانتصار قواه الوطنية، وكذلك بمساهمة الاتحاد السوفييتي في بناء المصانع والمستشفيات والبنية التحتية التي لا تزال تخدم الشعب اللاوسي حتى اليوم، مستذكرا تضحيات الطيارين السوفييت الذين خلدت ذكراهم بنصب تذكارية في فينتيان ومدينة بيك.
ولفت لافروف إلى كثافة الحوار السياسي رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره اللاوسي
، سونساي سيفاندون، 3 مرات خلال 2024-2025، كما عقد أول منتدى أعمال روسي-لاوسي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك هذا العام.
وأكد لافروف توافق البلدين في رفض الممارسات الاستعمارية الجديدة والعقوبات الأحادية والتدخل في الشؤون الداخلية، ودعم تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطوال يحترم التنوع الحضاري.
وثمن لافروف موقف لاوس المحايد والمتوازن إزاء الأزمة الأوكرانية وتأييدها لمعالجة أسباب الصراع الجذرية وضمان أمن روسيا.
وأشار لافروف إلى نهج لاوس الهادف إلى تعزيز هيكل الأمن والتعاون الإقليمي
المقام حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجهودهم الدؤوبة لتعزيز شراكة الحوار بين روسيا والرابطة.
وشدد لافروف على آفاق التعاون الاقتصادي المتنامي، لاسيما في مجالات الطاقة النووية السلمية (مشروع محطة نووية صغيرة مع "روساتوم)، والتعدين، والنقل، والتكنولوجيا، معلنا أن لاوس تحتل المرتبة الثالثة بين دول آسيان في عدد المنح الدراسية الروسية (100 منحة سنويا)، مشيرا إلى أنه بدأ العمل على إنشاء أول مدرسة روسية لاوسية في فيينتيان، تقدم دورة دراسية كاملة في إطار برنامج تعليمي مشترك.
وختم لافروف بالتأكيد أن الشراكة الاستراتيجية الروسية-اللاوسية تمضي نحو المستقبل بثقة وتفتح آفاقا واعدة للتعاون خدمة للسلام والازدهار المشترك.