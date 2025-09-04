https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يلتقي-برئيس-وزراء-لاوس-على-هامش-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1104507191.html
بوتين يلتقي برئيس وزراء لاوس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي
بوتين يلتقي برئيس وزراء لاوس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس وزراء لاوس سونساي سيفاندون، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس، وفقًا لما ذكره مراسل وكالة "سبوتنيك". 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T13:45+0000
2025-09-04T13:45+0000
2025-09-04T13:45+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434959_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5491361bec3053ee575e922e5d9e5ae4.jpg
وقال رئيس وزراء لاوس، سونساي سيفاندون، الذي درس في الاتحاد السوفيتي، إنه يزور روسيا لأول مرة منذ 38 عاما، وأنه لشرف عظيم له. وأضاف خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "إنه لشرف عظيم لي أن أزور روسيا مجددا بعد قرابة 38 عاما. تلقيت تعليمي سابقا في الاتحاد السوفيتي".وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". ووكالة الأنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250904/وزير-الزراعة-الأردني-السابق-لقاءات-بكين-استعراض-لتحالفات-جديدة-تعيد-تشكيل-السياسة-العالمية-1104506369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434959_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_1c6b659f2ce954fc5f53b071a1372193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يلتقي برئيس وزراء لاوس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس وزراء لاوس سونساي سيفاندون، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس، وفقًا لما ذكره مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال رئيس وزراء لاوس، سونساي سيفاندون، الذي درس في الاتحاد السوفيتي، إنه يزور روسيا لأول مرة منذ 38 عاما، وأنه لشرف عظيم له.
وأضاف خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "إنه لشرف عظيم لي أن أزور روسيا مجددا بعد قرابة 38 عاما. تلقيت تعليمي سابقا في الاتحاد السوفيتي".
ونقل رئيس وزراء لاوس تحيات رئيس البلاد الحارة إلى بوتين، ودعوة لزيارة لاوس في وقت مناسب، وأكد سيفاندون، قائلا: "نحن نقدر العلاقات الروسية اللاوسية".
وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن رئيس وزراء لاوس، ورئيس وزراء منغوليا، غومبوجافين زاندانشاتار، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لي هونغتشونغ، سيشاركون في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي إلى جانب بوتين.
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار". ووكالة الأنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي العام للمنتدى.