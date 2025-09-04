عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
أمساليوم
بث مباشر
وزير الزراعة الأردني السابق: لقاءات بكين استعراض لتحالفات جديدة تعيد تشكيل السياسة العالمية
وزير الزراعة الأردني السابق: لقاءات بكين استعراض لتحالفات جديدة تعيد تشكيل السياسة العالمية
تناول وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها من بكين وتشديده على أن حل الأزمة الأوكرانية يكمن في معالجة... 04.09.2025
حصري
تناول وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها من بكين وتشديده على أن حل الأزمة الأوكرانية يكمن في معالجة الأسباب الجذرية، بالإضافة إلى دعوته فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو.
وأشار المصري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "اللقاءات التي جرت في بكين شكلت استعراضًا للتحالفات الجديدة، التي ستساهم في إعادة تشكيل السياسة العالمية".

وأوضح المصري أن "مصير الصراع في أوكرانيا يرتبط بمدى تأثير التحالف الجديد على موازين القوى العالمية"، لافتا إلى أن "لا جديد في المطالب الروسية"، وأن دعوة زيلينسكي إلى موسكو تمثل "نقاط قوة روسية إضافية".

وأضاف أن قرار زيلينسكي مرتبط بحلفائه الأوروبيين، بعد أن تعذر على الجانب الأميركي فرض الحل في ظل الخلافات داخل إدارة ترامب وموقف "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة من دعم الموقف الروسي"، معتبرا أن ذلك "يأتي في إطار التجاذبات ضمن منظومة عض الأصابع بهدف تحقيق المكاسب قبل التفاوض".
ولفت المصري إلى أن "حظوظ منظمة شنغهاي للتعاون في النجاح قوية جدا، بعدما أثبتت الأحادية القطبية فشلها وعدم عدالتها في النظام الاقتصادي العالمي"، ما دفع دول العالم إلى "لم الشمل" في تكتل اقتصادي قائم على التعاون الداخلي، والتوجه نحو التعامل بالعملات المحلية، ليكون "أول قطب يقابل القطب الأميركي القائم"، مع حاجته إلى الحماية عبر الأحلاف العسكرية.
وعن الاحتياطات الروسية واستمرار القرصنة، أوضح المصري أن الاستثمارات في السندات الأميركية تأتي في سياق الاستراتيجية الأميركية لتوطين رؤوس الأموال العالمية، مشددًا على أن المسّ بالأصول وعدم تحويل الأرباح سيؤثران سلبًا على الاقتصاد الأميركي وسيطيح بميثاقيته.
