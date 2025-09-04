https://sarabic.ae/20250904/وزير-الزراعة-الأردني-السابق-لقاءات-بكين-استعراض-لتحالفات-جديدة-تعيد-تشكيل-السياسة-العالمية-1104506369.html

وزير الزراعة الأردني السابق: لقاءات بكين استعراض لتحالفات جديدة تعيد تشكيل السياسة العالمية

وزير الزراعة الأردني السابق: لقاءات بكين استعراض لتحالفات جديدة تعيد تشكيل السياسة العالمية

تناول وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها من بكين وتشديده على أن حل الأزمة الأوكرانية يكمن في معالجة...

وأشار المصري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "اللقاءات التي جرت في بكين شكلت استعراضًا للتحالفات الجديدة، التي ستساهم في إعادة تشكيل السياسة العالمية".وأضاف أن قرار زيلينسكي مرتبط بحلفائه الأوروبيين، بعد أن تعذر على الجانب الأميركي فرض الحل في ظل الخلافات داخل إدارة ترامب وموقف "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة من دعم الموقف الروسي"، معتبرا أن ذلك "يأتي في إطار التجاذبات ضمن منظومة عض الأصابع بهدف تحقيق المكاسب قبل التفاوض".وعن الاحتياطات الروسية واستمرار القرصنة، أوضح المصري أن الاستثمارات في السندات الأميركية تأتي في سياق الاستراتيجية الأميركية لتوطين رؤوس الأموال العالمية، مشددًا على أن المسّ بالأصول وعدم تحويل الأرباح سيؤثران سلبًا على الاقتصاد الأميركي وسيطيح بميثاقيته.

