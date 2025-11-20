https://sarabic.ae/20251120/موسكو-انتهاكات-كييف-تجاوزت-حد-الشر-وخسائر-الجيش-الأوكراني-كارثية-1107348407.html

موسكو: انتهاكات كييف تجاوزت حد الشر.. وخسائر الجيش الأوكراني "كارثية"

موسكو: انتهاكات كييف تجاوزت حد الشر.. وخسائر الجيش الأوكراني "كارثية"

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن عمليات القتل المتعمد للمدنيين على يد القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن عمليات القتل المتعمد للمدنيين الذين يغادرون منطقة القتال تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون الإنساني".وأضاف الدبلوماسي أنه في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني فقط، أصيب 307 مدنيين روس جراء قصف المسلحين الأوكرانيين، لقي 47 منهم حتفهم، بينهم طفلان.وفي السياق، أشار نيبينزيا إلى أن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تترافق مع أعمال وحشية ضد السكان المدنيين، موضحا أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1.7 مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وقال نيبينزيا:وأشار إلى أن "الوحدات الأوكرانية لا تزال تتكبد خسائر فادحة وتفقد فعاليتها القتالية بسرعة"، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع صعب، إن لم يكن كارثيا.وعن المفاوضات، أكد نيبينزيا أن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب كييف للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية.وقال نيبينزيا: "نحن لا نرى أي نية لدى كييف لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع.يذكر أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل الأسرى وتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

