أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: انتهاكات كييف تجاوزت حد الشر.. وخسائر الجيش الأوكراني "كارثية"
موسكو: انتهاكات كييف تجاوزت حد الشر.. وخسائر الجيش الأوكراني "كارثية"
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن عمليات القتل المتعمد للمدنيين على يد القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T23:34+0000
2025-11-20T23:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن عمليات القتل المتعمد للمدنيين الذين يغادرون منطقة القتال تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون الإنساني".وأضاف الدبلوماسي أنه في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني فقط، أصيب 307 مدنيين روس جراء قصف المسلحين الأوكرانيين، لقي 47 منهم حتفهم، بينهم طفلان.وفي السياق، أشار نيبينزيا إلى أن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تترافق مع أعمال وحشية ضد السكان المدنيين، موضحا أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1.7 مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وقال نيبينزيا:وأشار إلى أن "الوحدات الأوكرانية لا تزال تتكبد خسائر فادحة وتفقد فعاليتها القتالية بسرعة"، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع صعب، إن لم يكن كارثيا.وعن المفاوضات، أكد نيبينزيا أن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب كييف للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية.وقال نيبينزيا: "نحن لا نرى أي نية لدى كييف لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع.يذكر أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل الأسرى وتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
موسكو: انتهاكات كييف تجاوزت حد الشر.. وخسائر الجيش الأوكراني "كارثية"

© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن عمليات القتل المتعمد للمدنيين على يد القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون الإنساني.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "إن عمليات القتل المتعمد للمدنيين الذين يغادرون منطقة القتال تجاوزت حد الشر، ناهيك عن القانون الإنساني".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
22:41 GMT
وأضاف الدبلوماسي أنه في الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني فقط، أصيب 307 مدنيين روس جراء قصف المسلحين الأوكرانيين، لقي 47 منهم حتفهم، بينهم طفلان.
وفي السياق، أشار نيبينزيا إلى أن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تترافق مع أعمال وحشية ضد السكان المدنيين، موضحا أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1.7 مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال نيبينزيا:
"وفقا لوثائق عسكرية مسربة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1.7 مليون عسكري منذ بدء العملية الخاصة... ومن المفهوم لماذا يفر أفراد قواتها من ساحة المعركة بشكل جماعي".
وأشار إلى أن "الوحدات الأوكرانية لا تزال تتكبد خسائر فادحة وتفقد فعاليتها القتالية بسرعة"، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع صعب، إن لم يكن كارثيا.
وعن المفاوضات، أكد نيبينزيا أن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب كييف للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال نيبينزيا: "نحن لا نرى أي نية لدى كييف لمناقشة الجوانب الرئيسية لحل الأزمة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على أي تسوية في أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا، أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل الأسرى وتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
