https://sarabic.ae/20251121/أوليانوف-الوضع-المحيط-بالملف-الإيراني-وصل-إلى-طريق-مسدود-1107377923.html
أوليانوف: الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود
أوليانوف: الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود تمامًا، وأن... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T17:43+0000
2025-11-21T17:43+0000
2025-11-21T17:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ايران اليوم
روسيا
الملف النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك": "سنرى ذلك قريبا. وقد ردت طهران بالفعل بإخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإنهاء اتفاقيات القاهرة الموقّعة معه في 9 أيلول/سبتمبر من هذا العام بشأن آليات وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".وبحسب قوله فإن الوضع في الواقع "وصل إلى طريق مسدود تماما"، مضيفا أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن هذه "ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أنه بفضل جهود الدول الغربية فإن الدبلوماسية قد "ماتت" بالفعل".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرح اليوم الجمعة، إن "اتفاقية القاهرة" تم القضاء عليها من قبل أمريكا و3 دول أوروبية (الترويكا)، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت قد تعرضت لهجوم مماثل في يونيو/ حزيران الماضي من جانب أمريكا وإسرائيل.وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.
https://sarabic.ae/20251121/عراقجي-يلوم-الجهات-المسؤولة-عن-القضاء-على-اتفاقية-القاهرة-1107375330.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, روسيا, الملف النووي الإيراني
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ايران اليوم, روسيا, الملف النووي الإيراني
أوليانوف: الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود تمامًا، وأن "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن عواقب اعتماد القرار المناهض لإيران ستظهر في المستقبل القريب.
وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك": "سنرى ذلك قريبا. وقد ردت طهران بالفعل بإخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإنهاء اتفاقيات القاهرة الموقّعة معه في 9 أيلول/سبتمبر من هذا العام بشأن آليات وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".
وبحسب قوله فإن الوضع في الواقع "وصل إلى طريق مسدود تماما"، مضيفا أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن هذه "ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أنه بفضل جهود الدول الغربية فإن الدبلوماسية قد "ماتت" بالفعل".
وتابع أوليانوف مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها عندما تكون الدبلوماسية فعالة حقا.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرح اليوم الجمعة، إن "اتفاقية القاهرة" تم القضاء عليها من قبل أمريكا و3 دول أوروبية (الترويكا)، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت قد تعرضت لهجوم مماثل في يونيو/ حزيران الماضي من جانب أمريكا وإسرائيل.
وأكد عراقجي أن "إيران ليست الطرف الساعي إلى خلق أزمة جديدة"، مشددا على أن "قرار إنهاء اتفاق القاهرة رسميا جاء نتيجة مباشرة للاستفزازات الأمريكية والأوروبية، وأن تلك الدول تتعمد تأجيج التوتر ولا تُقدّر النوايا الإيجابية لطهران".
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني،
قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.