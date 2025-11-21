عربي
أمساليوم
بث مباشر
أوليانوف: الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود تمامًا، وأن... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك": "سنرى ذلك قريبا. وقد ردت طهران بالفعل بإخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإنهاء اتفاقيات القاهرة الموقّعة معه في 9 أيلول/سبتمبر من هذا العام بشأن آليات وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".وبحسب قوله فإن الوضع في الواقع "وصل إلى طريق مسدود تماما"، مضيفا أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن هذه "ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أنه بفضل جهود الدول الغربية فإن الدبلوماسية قد "ماتت" بالفعل".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرح اليوم الجمعة، إن "اتفاقية القاهرة" تم القضاء عليها من قبل أمريكا و3 دول أوروبية (الترويكا)، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت قد تعرضت لهجوم مماثل في يونيو/ حزيران الماضي من جانب أمريكا وإسرائيل.وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود تمامًا، وأن "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أن عواقب اعتماد القرار المناهض لإيران ستظهر في المستقبل القريب.
وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك": "سنرى ذلك قريبا. وقد ردت طهران بالفعل بإخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بإنهاء اتفاقيات القاهرة الموقّعة معه في 9 أيلول/سبتمبر من هذا العام بشأن آليات وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".
وبحسب قوله فإن الوضع في الواقع "وصل إلى طريق مسدود تماما"، مضيفا أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهم، بالمناسبة، يكررون باستمرار أن هذه "ليست نهاية الدبلوماسية". لكن يبدو أنه بفضل جهود الدول الغربية فإن الدبلوماسية قد "ماتت" بالفعل".
وتابع أوليانوف مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها عندما تكون الدبلوماسية فعالة حقا.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صرح اليوم الجمعة، إن "اتفاقية القاهرة" تم القضاء عليها من قبل أمريكا و3 دول أوروبية (الترويكا)، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت قد تعرضت لهجوم مماثل في يونيو/ حزيران الماضي من جانب أمريكا وإسرائيل.
وأكد عراقجي أن "إيران ليست الطرف الساعي إلى خلق أزمة جديدة"، مشددا على أن "قرار إنهاء اتفاق القاهرة رسميا جاء نتيجة مباشرة للاستفزازات الأمريكية والأوروبية، وأن تلك الدول تتعمد تأجيج التوتر ولا تُقدّر النوايا الإيجابية لطهران".
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.
