إعلام: وفد عسكري أمريكي رفيع يستعد لزيارة موسكو لبحث خطة ترامب بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251121/إعلام-وفد-عسكري-أمريكي-رفيع-يستعد-لزيارة-موسكو-لبحث-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1107384009.html
إعلام: وفد عسكري أمريكي رفيع يستعد لزيارة موسكو لبحث خطة ترامب بشأن أوكرانيا
إعلام: وفد عسكري أمريكي رفيع يستعد لزيارة موسكو لبحث خطة ترامب بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، قد يتوجه إلى موسكو قبل نهاية الشهر، على رأس وفد يضم عددا من كبار الجنرالات، لإجراء مباحثات تتعلق... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T23:30+0000
2025-11-21T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff351570d56cd0041384100fce3eeaf.jpg
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "وفدا من الجنرالات الأمريكيين، بقيادة دريسكول، يرجح أن يصل إلى موسكو نهاية الأسبوع المقبل لعرض الخطة رسميا على الكرملين ومناقشتها".وكان دريسكول قد سلم فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، نموذج الخطة الأمريكية، فيما أعلن مكتب زيلينسكي أن الجانبين اتفقا على العمل على بنود الخطة.وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف الأربعاء أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت فاينانشال تايمز أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.وتشير التقارير إلى أن الخطة تفترض أيضا اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرم ودونباس كأراض روسية، وأن تكون مدتها الأولية عشر سنوات، على أن توقع من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحصل بعد على موافقة الجانب الأوكراني، معتبرا أن كييف وحلفاءها الأوروبيين "ما زالوا يعيشون في أوهام تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".وشدد بوتين على أنه "إذا رفضت كييف مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعليها وعلى أوروبا إدراك حتمية تكرار سيناريو كوبيانسك في مناطق أخرى على الجبهة".من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن الخطة الأمريكية، موضحا أن واشنطن طرحت "اعتبارات معينة" فقط، من دون الدخول في أي نقاشات تفصيلية حتى الآن. وأعاد التأكيد على أن روسيا ما تزال منفتحة على محادثات السلام، ومتمسكة بالتفاهمات التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب خلال لقائهما في أنكوريج بولاية ألاسكا في أغسطس الماضي.
https://sarabic.ae/20251121/المبعوث-الخاص-للرئيس-الروسي-خطة-ترامب-تهدف-لإنقاذ-أوكرانيا-من-خسائر-أكبر-1107383320.html
https://sarabic.ae/20251121/ترامب-يحدد-27-نوفمبر-موعدا-نهائيا-لزيلينسكي-لقبول-خطة-السلام-في-أوكرانيا-1107382909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7aa696517facc8a6836e7cd0339eea5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, أخبار أوكرانيا

إعلام: وفد عسكري أمريكي رفيع يستعد لزيارة موسكو لبحث خطة ترامب بشأن أوكرانيا

23:30 GMT 21.11.2025
© AP Photoطائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
طائرة بوينغ 777-200 إي آر التابعة لشركة نوردويند الروسية تغادر مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، قد يتوجه إلى موسكو قبل نهاية الشهر، على رأس وفد يضم عددا من كبار الجنرالات، لإجراء مباحثات تتعلق بخطة جديدة طرحتها واشنطن من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "وفدا من الجنرالات الأمريكيين، بقيادة دريسكول، يرجح أن يصل إلى موسكو نهاية الأسبوع المقبل لعرض الخطة رسميا على الكرملين ومناقشتها".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: خطة ترامب تهدف لإنقاذ أوكرانيا من خسائر أكبر
22:20 GMT
وكان دريسكول قد سلم فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، نموذج الخطة الأمريكية، فيما أعلن مكتب زيلينسكي أن الجانبين اتفقا على العمل على بنود الخطة.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف الأربعاء أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت فاينانشال تايمز أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.
وتشير التقارير إلى أن الخطة تفترض أيضا اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقرم ودونباس كأراض روسية، وأن تكون مدتها الأولية عشر سنوات، على أن توقع من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرا أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
ترامب يحدد 27 نوفمبر موعدا نهائيا لزيلينسكي لقبول خطة السلام في أوكرانيا
21:43 GMT
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحصل بعد على موافقة الجانب الأوكراني، معتبرا أن كييف وحلفاءها الأوروبيين "ما زالوا يعيشون في أوهام تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".
وشدد بوتين على أنه "إذا رفضت كييف مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعليها وعلى أوروبا إدراك حتمية تكرار سيناريو كوبيانسك في مناطق أخرى على الجبهة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن الخطة الأمريكية، موضحا أن واشنطن طرحت "اعتبارات معينة" فقط، من دون الدخول في أي نقاشات تفصيلية حتى الآن. وأعاد التأكيد على أن روسيا ما تزال منفتحة على محادثات السلام، ومتمسكة بالتفاهمات التي جرت بين الرئيسين بوتين وترامب خلال لقائهما في أنكوريج بولاية ألاسكا في أغسطس الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала