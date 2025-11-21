https://sarabic.ae/20251121/الأمم-المتحدة-مقتل-89-شخصا-في-هجمات-مسلحة-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1107374230.html
بعثة الأمم المتحدة: مقتل 89 شخصا في هجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية
بعثة الأمم المتحدة: مقتل 89 شخصا في هجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية
أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ''مونوسكو''، مقتل 89 شخصا في هجمات لمتمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة"... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
الجزائر - سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تدين بشدة الهجمات المميتة التي نفذتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة في الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق بإقليم لوبيرو في مقاطعة شمال كيفو".وأوضحت أن "الهجمات على مستشفيي بابيري وباسواغا أسفرت عن مقتل 89 مدنيا، بينهم 20 امرأة على الأقل وعدد غير محدد من الأطفال. وفي منطقة بيامبوي، الواقعة على بُعد 60 كيلومترًا غرب لوبيرو، قتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم نساء كن يتلقين الرعاية في جناح الولادة، داخل مستشفى".وينشط متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أراضي مامباسا، حيث لجأوا إليها بعد العمليات التي نفذها تحالف بين جيش الكونغو الديمقراطية والجيش الأوغندي نهاية عام 2021 في إقليمي بيني وإيرومو.وتم توجيه الاتهام للقوات الديمقراطية المتحالفة المطاردة منذ سنوات بقتل آلاف المدنيين في إقليم بيني، بمقاطعة شمال كيفو، ونشر العنف في إقليمي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، شرقي البلاد.يشار إلى أن هؤلاء المسلحين بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي في 2019، الذي يقدمها باعتبارها فرعه في وسط أفريقيا.
. وقالت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تدين بشدة الهجمات المميتة التي نفذتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة في الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق بإقليم لوبيرو في مقاطعة شمال كيفو".
وأوضحت أن "الهجمات على مستشفيي بابيري وباسواغا أسفرت عن مقتل 89 مدنيا، بينهم 20 امرأة على الأقل وعدد غير محدد من الأطفال. وفي منطقة بيامبوي، الواقعة على بُعد 60 كيلومترًا غرب لوبيرو، قتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم نساء كن يتلقين الرعاية في جناح الولادة، داخل مستشفى".
وينشط متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أراضي مامباسا، حيث لجأوا إليها بعد العمليات التي نفذها تحالف بين جيش الكونغو
الديمقراطية والجيش الأوغندي نهاية عام 2021 في إقليمي بيني وإيرومو.
وتم توجيه الاتهام للقوات الديمقراطية المتحالفة المطاردة منذ سنوات بقتل آلاف المدنيين في إقليم بيني، بمقاطعة شمال كيفو، ونشر العنف في إقليمي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، شرقي البلاد.
يشار إلى أن هؤلاء المسلحين
بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي في 2019، الذي يقدمها باعتبارها فرعه في وسط أفريقيا.