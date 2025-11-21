عربي
https://sarabic.ae/20251121/الأمم-المتحدة-مقتل-89-شخصا-في-هجمات-مسلحة-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1107374230.html
بعثة الأمم المتحدة: مقتل 89 شخصا في هجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية
بعثة الأمم المتحدة: مقتل 89 شخصا في هجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ''مونوسكو''، مقتل 89 شخصا في هجمات لمتمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة"... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T14:35+0000
2025-11-21T14:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الكونغو
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_920197eba221ad55e35b726d32f6c206.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تدين بشدة الهجمات المميتة التي نفذتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة في الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق بإقليم لوبيرو في مقاطعة شمال كيفو".وأوضحت أن "الهجمات على مستشفيي بابيري وباسواغا أسفرت عن مقتل 89 مدنيا، بينهم 20 امرأة على الأقل وعدد غير محدد من الأطفال. وفي منطقة بيامبوي، الواقعة على بُعد 60 كيلومترًا غرب لوبيرو، قتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم نساء كن يتلقين الرعاية في جناح الولادة، داخل مستشفى".وينشط متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أراضي مامباسا، حيث لجأوا إليها بعد العمليات التي نفذها تحالف بين جيش الكونغو الديمقراطية والجيش الأوغندي نهاية عام 2021 في إقليمي بيني وإيرومو.وتم توجيه الاتهام للقوات الديمقراطية المتحالفة المطاردة منذ سنوات بقتل آلاف المدنيين في إقليم بيني، بمقاطعة شمال كيفو، ونشر العنف في إقليمي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، شرقي البلاد.يشار إلى أن هؤلاء المسلحين بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي في 2019، الذي يقدمها باعتبارها فرعه في وسط أفريقيا.
https://sarabic.ae/20251115/الكونغو-الديمقراطية-وحركة-23-مارس-توقعان-اتفاق-السلام-الشامل-في-الدوحة-1107136597.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097187313_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f41a714b40c29c420ca5637b6c42dc35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, تنظيم داعش الإرهابي
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, تنظيم داعش الإرهابي

بعثة الأمم المتحدة: مقتل 89 شخصا في هجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية

14:35 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 14:36 GMT 21.11.2025)
© AP Photo / Moses Sawasawaقوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
تابعنا عبر
أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ''مونوسكو''، مقتل 89 شخصا في هجمات لمتمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في إقليم لوبيرو شرقي الكونغو الديمقراطية.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تدين بشدة الهجمات المميتة التي نفذتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة في الفترة ما بين 13 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في عدة مناطق بإقليم لوبيرو في مقاطعة شمال كيفو".
وأوضحت أن "الهجمات على مستشفيي بابيري وباسواغا أسفرت عن مقتل 89 مدنيا، بينهم 20 امرأة على الأقل وعدد غير محدد من الأطفال. وفي منطقة بيامبوي، الواقعة على بُعد 60 كيلومترًا غرب لوبيرو، قتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، بينهم نساء كن يتلقين الرعاية في جناح الولادة، داخل مستشفى".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" توقعان اتفاق السلام الشامل في الدوحة
15 نوفمبر, 12:25 GMT
وينشط متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أراضي مامباسا، حيث لجأوا إليها بعد العمليات التي نفذها تحالف بين جيش الكونغو الديمقراطية والجيش الأوغندي نهاية عام 2021 في إقليمي بيني وإيرومو.
وتم توجيه الاتهام للقوات الديمقراطية المتحالفة المطاردة منذ سنوات بقتل آلاف المدنيين في إقليم بيني، بمقاطعة شمال كيفو، ونشر العنف في إقليمي إيرومو ومامباسا في مقاطعة إيتوري، شرقي البلاد.
يشار إلى أن هؤلاء المسلحين بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي في 2019، الذي يقدمها باعتبارها فرعه في وسط أفريقيا.
