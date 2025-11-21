عربي
برلين: ميرتس وماكرون وستارمر يجرون محادثة هاتفية مع زيلينسكي ويرحبون بالجهود الأمريكية للتسوية
صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أجرى محادثة هاتفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس...
وقال كورنيليوس للصحفيين في برلين: "أكد ميرتس وماكرون وستارمر لأوكرانيا، دعمهم الكامل والمستمر للمضي قدمًا في طريق السلام الدائم والعادل".وقال كورنيليوس: "اتفقوا على مواصلة السعي لتحقيق هدف حماية المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خط التماس كنقطة انطلاق للتوصل إلى تفاهم متبادل، وبقاء القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الدفاع بفعالية عن سيادة أوكرانيا".وأضاف: "أجمعوا على أن أي اتفاق يؤثر على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتطلب موافقة الشركاء الأوروبيين، أي توافقًا بين الحلفاء".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقّع زيلينسكي، الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل "عيد الشكر"، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاق السلام في موسكو، لاحقًا من هذا الشهر، وإنهاء عملية التسوية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول المقبل)".وأفادت صحيفة "فينانشال تايمز"، بأن الجانب الأوكراني "يعمل على إعداد مقترحات مضادة للجانب الأمريكي".مكتب زيلينسكي يعلن تلقيه رسميا مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا من واشنطن
برلين: ميرتس وماكرون وستارمر يجرون محادثة هاتفية مع زيلينسكي ويرحبون بالجهود الأمريكية للتسوية

12:44 GMT 21.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أجرى محادثة هاتفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفلاديمير زيلينسكي، لمناقشة أحدث مبادرة سلام أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال كورنيليوس للصحفيين في برلين: "أكد ميرتس وماكرون وستارمر لأوكرانيا، دعمهم الكامل والمستمر للمضي قدمًا في طريق السلام الدائم والعادل".
وأضاف أن "الزعماء الأربعة رحبوا بالجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وقال كورنيليوس: "اتفقوا على مواصلة السعي لتحقيق هدف حماية المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خط التماس كنقطة انطلاق للتوصل إلى تفاهم متبادل، وبقاء القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الدفاع بفعالية عن سيادة أوكرانيا".
وأضاف: "أجمعوا على أن أي اتفاق يؤثر على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتطلب موافقة الشركاء الأوروبيين، أي توافقًا بين الحلفاء".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
11:36 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقّع زيلينسكي، الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل "عيد الشكر"، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاق السلام في موسكو، لاحقًا من هذا الشهر، وإنهاء عملية التسوية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول المقبل)".
وأشارت التقارير إلى أن "احتمالات توقيع الاتفاقية في الموعد المحدد ضئيلة للغاية"، موضحة أن "كييف تختلف بشدة مع بعض نقاط الخطة"، وفقا لمسؤولين في مكتب زيلينسكي.
وأفادت صحيفة "فينانشال تايمز"، بأن الجانب الأوكراني "يعمل على إعداد مقترحات مضادة للجانب الأمريكي".
مكتب زيلينسكي يعلن تلقيه رسميا مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا من واشنطن
