https://sarabic.ae/20251121/برلين-ميرتس-وماكرون-وستارمر-يجرون-محادثة-هاتفية-مع-زيلينسكي-ويرحبون-بالجهود-الأمريكية-للتسوية-1107366405.html
برلين: ميرتس وماكرون وستارمر يجرون محادثة هاتفية مع زيلينسكي ويرحبون بالجهود الأمريكية للتسوية
برلين: ميرتس وماكرون وستارمر يجرون محادثة هاتفية مع زيلينسكي ويرحبون بالجهود الأمريكية للتسوية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أجرى محادثة هاتفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T12:44+0000
2025-11-21T12:44+0000
2025-11-21T12:44+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
وقال كورنيليوس للصحفيين في برلين: "أكد ميرتس وماكرون وستارمر لأوكرانيا، دعمهم الكامل والمستمر للمضي قدمًا في طريق السلام الدائم والعادل".وقال كورنيليوس: "اتفقوا على مواصلة السعي لتحقيق هدف حماية المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خط التماس كنقطة انطلاق للتوصل إلى تفاهم متبادل، وبقاء القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الدفاع بفعالية عن سيادة أوكرانيا".وأضاف: "أجمعوا على أن أي اتفاق يؤثر على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتطلب موافقة الشركاء الأوروبيين، أي توافقًا بين الحلفاء".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقّع زيلينسكي، الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل "عيد الشكر"، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاق السلام في موسكو، لاحقًا من هذا الشهر، وإنهاء عملية التسوية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول المقبل)".وأفادت صحيفة "فينانشال تايمز"، بأن الجانب الأوكراني "يعمل على إعداد مقترحات مضادة للجانب الأمريكي".مكتب زيلينسكي يعلن تلقيه رسميا مسودة الخطة المقترحة للتسوية في أوكرانيا من واشنطن
https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتلق-رسميا-أي-خطط-من-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1107364741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_67:0:959:669_1920x0_80_0_0_89358dd349df053210863e8c3dbbb58b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
برلين: ميرتس وماكرون وستارمر يجرون محادثة هاتفية مع زيلينسكي ويرحبون بالجهود الأمريكية للتسوية
صرّح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أجرى محادثة هاتفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفلاديمير زيلينسكي، لمناقشة أحدث مبادرة سلام أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال كورنيليوس للصحفيين في برلين: "أكد ميرتس وماكرون وستارمر لأوكرانيا، دعمهم الكامل والمستمر للمضي قدمًا في طريق السلام الدائم والعادل".
وأضاف أن "الزعماء الأربعة رحبوا بالجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وقال كورنيليوس: "اتفقوا على مواصلة السعي لتحقيق هدف حماية المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خط التماس كنقطة انطلاق للتوصل إلى تفاهم متبادل، وبقاء القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الدفاع بفعالية عن سيادة أوكرانيا".
وأضاف: "أجمعوا على أن أي اتفاق يؤثر على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتطلب موافقة الشركاء الأوروبيين، أي توافقًا بين الحلفاء".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقّع زيلينسكي، الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل "عيد الشكر"، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاق السلام في موسكو، لاحقًا من هذا الشهر، وإنهاء عملية التسوية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول المقبل)".
وأشارت التقارير إلى أن "احتمالات توقيع الاتفاقية في الموعد المحدد ضئيلة للغاية"، موضحة أن "كييف تختلف بشدة مع بعض نقاط الخطة"، وفقا لمسؤولين في مكتب زيلينسكي.
وأفادت صحيفة "فينانشال تايمز"، بأن الجانب الأوكراني "يعمل على إعداد مقترحات مضادة للجانب الأمريكي".