خبراء لـ"سبوتنيك": الشعب الأوكراني فقد الثقة بزيلينسكي الذي لا يريده أحد في المشهد السياسي المقبل

على ضوء الحديث الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد في خلاله أنه لا بد للعسكريين الأوكرانيين من الاستعداد للاستسلام، وعلى ضوء خطة ترامب لحل النزاع في... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

الخبير في الشأن الروسي، من بغداد، الدكتور قصي عماد إبراهيم، رأى أن "روسيا منفتحة دائما على الحوار إلا أن الرفض والعراقيل كانت من الجانب الأوروبي"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة لديها رغبة حقيقية لإنهاء هذا الصراع".وأكد أن "الجبهة الأوكرانية منهارة ولم يعد من ثقة لدى الشعب الأوكراني بقيادته خاصة في ظل التقدم الروسي على الأرض"، لافتا إلى أن "تحرير بلدة ليس مجرد مساحة بل هو انهيار للدفاعات الأوكرانية، وبالتالي عندما تسقط مدن كبيرة ستكون نهاية زيلينسكي، الذي بدأ ومعه الاتحاد الأوروبي، يدركون أنهم على وشك انهيارات كبيرة في الجبهة، إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام".ورأى أن "زيلينسكي أصبح وكأنه يعاند روسيا والولايات المتحدة والصين"، مرجحا أن "تكون نهايته قريبة، فلا أحد يريده في المشهد السياسي المقبل"، كاشفا أنه "بدأ الحديث عن مهرج جديد ليكمل المسرحية".وعن قدرة الأوروبيين على عرقلة خطة ترامب، علق قائلا: "هذه العرقلة اذا ما حدثت هي نهاية أوكرانيا، وهم يحاولون المناورة من للحصول على مكاسب أكثر لاعتقادهم بأنه لا يزال بإمكانهم الضغط على روسيا".وزير خارجية لبنان السابق: حالة من الوهن والتعب الأوروربيبدوره، رأى وزير خارجية لبنان الأسبق، ناصيف حتي أن "الحراك الدبلوماسي الذي يقوده ترامب مهم جدا في توقيته لأن هناك حالة من التعب والوهن الأوروبي"، موضحا أن "سياسة ترامب تقوم على المقاربة التفاعلية، تأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية والتاريخية لروسيا وتقوم على مبدأ توفير الضمانات الأمنية ومنع أي الاعتداءات تستهدف أراضيها".وأكد حتي أنه "لا يمكن لأوكرانيا الدخول في حلف الناتو"، مشددا على أنه "لا يمكن لاي سلطة في روسيا الاتحادية أن ترضى بوجود دولة تكون عضوا في حلف الأطلسي، ضمن أي سيناريو قتالي ممكن أن يحصل"، لافتا إلى أن "وجود مناطق تعتبر روسية تاريخيا، كان اقترح الرئيس ترامب إعادة ضمّها إلى روسيا، وهذا يمكن أن ترفضه أوكرانيا".ورأى أنه "يجب الاعتراف بأن لروسيا مصالح استراتيجية ولا يمكن الاستمرار في حالة الاستنزاف هذه، ليس فقط في أوكرانيا، بل أوروبا، وبالتالي البديل عن ذلك علاقات أوروبية غربية مع روسيا الاتحادية مفيدة للجميع".واعتبر أن "مبادرة ترامب تشكل مخرجا للتباحث في بعض النقاط وتفتح الباب وتقيم جسورا للتوصل إلى حل مقبول من الجميع بمنطق واقعي يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية بعيدة الأمد لكافة الأطراف المعنية".باحث في الشأن الروسي: زيلينسكي سيوقع بضغط أمريكيالباحث في الشأن الروسي والأوروبي، من موسكو، صدقي زاهر عثمان، توقع من جانبه أن "تكون الولايات المتحدة قد وضعت خطة كاملة وشاملة، قد يوقع عليها زيلينسكي بضغط أمريكي كبير".وردا على سؤال، لم يستبعد عثمان "العودة الى نقطة الصفر وهذا ما تعلمه جيدا الإدارة الروسية، المستعدة دائما لأسوء السيناريوهات والاستمرار بالعملية العسكرية أو تحقيق أي أهداف تريدها من خلال القوة العسكرية والسيطرة على الأرض"، مؤكدا أن "السيناريوهات جميعها ما زالت مفتوحة والحسم العسكري الروسي يطرح نفسه، وبالتالي هي رسالة إلى الغرب أن روسيا قادرة على الاستمرار في العملية العسكرية في حال رفض المبادرة الأمريكية دون الاكتراث إلى الضغوطات الاقتصادية".

