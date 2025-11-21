https://sarabic.ae/20251121/غرفة-التجارة-الدولية-تعلن-استعدادها-للمساعدة-في-إعادة-تفعيل-اتفاق-الحبوب-1107351098.html
غرفة التجارة الدولية تعلن استعدادها للمساعدة في إعادة تفعيل اتفاق الحبوب
وقال دينتون، ردًا على سؤال الوكالة المذكور أعلاه في الرد المقدم من غرفة التجارة الدولية: "تماشيا مع مهمتنا الأصلية، نحن على استعداد للعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتمكين استعادة وصيانة الروابط التجارية الأساسية".وفي عام 2023، وبعد انتهاء الاتفاقية، دعا دينتون، في مقال له، إلى مواصلة المفاوضات بشأن تجديدها، كما أشار إلى ضرورة إجراء المناقشات مع مراعاة الفكرة الأصلية المتمثلة في تسهيل الصادرات الزراعية من كل من روسيا وأوكرانيا.وأخطرت موسكو، في 17 يوليو 2023، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسيةموسكو: مبادرة روسيا لتوريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة لم تنفذ بالكاملروسيا: جهود موسكو والأمم المتحدة في إطار مذكرة تصدير الحبوب لم تحقق النتائج المرجوة
أكد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول استعداد الغرفة للمساعدة في استعادة مبادرة الحبوب في البحر الأسود إذا أبدت روسيا وأوكرانيا اهتمامهما، أن "الغرفة على أهبة الاستعداد للتعاون لاستعادة الروابط التجارية الحيوية".
وقال دينتون، ردًا على سؤال الوكالة المذكور أعلاه في الرد المقدم من غرفة التجارة الدولية: "تماشيا مع مهمتنا الأصلية، نحن على استعداد للعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتمكين استعادة وصيانة الروابط التجارية الأساسية".
وشاركت غرفة التجارة الدولية في الترويج لاتفاقية الحبوب خلال عامي 2022 و2023. وكما روى دينتون نفسه، ففي ربيع عام 2022، اقترحت الغرفة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فكرة إنشاء ممر إنساني لصادرات الحبوب من أوكرانيا والأسمدة من روسيا.
وفي عام 2023، وبعد انتهاء الاتفاقية، دعا دينتون، في مقال له، إلى مواصلة المفاوضات بشأن تجديدها، كما أشار إلى ضرورة إجراء المناقشات مع مراعاة الفكرة الأصلية المتمثلة في تسهيل الصادرات الزراعية من كل من روسيا وأوكرانيا.
وتضمنت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي وُقّعت في 22 يوليو/ تموز 2022، من قِبَل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 مواني، بما فيها أوديسا. وانتهت اتفاقية الحبوب في 18 يوليو 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن شروط الاتفاقية لم تُنفَّذ بالنسبة لروسيا، رغم جهود الأمم المتحدة، بسبب عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها.
وأخطرت موسكو، في 17 يوليو 2023، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب
، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.