غرفة التجارة الدولية تعلن استعدادها للمساعدة في إعادة تفعيل اتفاق الحبوب

غرفة التجارة الدولية تعلن استعدادها للمساعدة في إعادة تفعيل اتفاق الحبوب

أكد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول استعداد الغرفة للمساعدة في استعادة مبادرة الحبوب في البحر الأسود إذا... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال دينتون، ردًا على سؤال الوكالة المذكور أعلاه في الرد المقدم من غرفة التجارة الدولية: "تماشيا مع مهمتنا الأصلية، نحن على استعداد للعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتمكين استعادة وصيانة الروابط التجارية الأساسية".وفي عام 2023، وبعد انتهاء الاتفاقية، دعا دينتون، في مقال له، إلى مواصلة المفاوضات بشأن تجديدها، كما أشار إلى ضرورة إجراء المناقشات مع مراعاة الفكرة الأصلية المتمثلة في تسهيل الصادرات الزراعية من كل من روسيا وأوكرانيا.وأخطرت موسكو، في 17 يوليو 2023، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسيةموسكو: مبادرة روسيا لتوريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة لم تنفذ بالكاملروسيا: جهود موسكو والأمم المتحدة في إطار مذكرة تصدير الحبوب لم تحقق النتائج المرجوة

